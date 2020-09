Pour marquer le 30e anniversaire de sa coup séminal «Mama Said Knock You Out», LL COOL J a accordé une interview exclusive à Rock les cloches, Qui plonge dans la création du single durable.

Avec les producteurs Marley Marl, DJ Bobcat et MC Threat, l’icône du hip-hop partage une histoire orale de la façon dont la chanson s’est concrétisée, ainsi que le clip de la chanson titre, réalisé par Paris Barclay.

Après avoir reçu des commentaires négatifs sur son troisième album studio, Walking with a Panther, LL COOL J a fait équipe avec le producteur Marley Marl et a utilisé une boucle de DJ Bobcat pour faire son dernier morceau de retour – «Mama Said Knock You Out».

La chanson reste un succès aujourd’hui, avec des remixes récemment apparus dans une publicité Chase avec Serena Williams et dans une promo pour Call of Duty: Modern Warfare.

Voici quelques extraits de la pièce:

LL COOL J: «J’avais définitivement une puce sur l’épaule et j’ai été déçu de la réponse critique [to Walking with a Panther]. Je sentais que les gens qualifiaient mal la couverture de l’album et l’ambiance, et je ne comprenais pas que nous fêtions le succès. Ils ont regardé les diamants, les bijoux et les voitures comme un signe de ma déconnexion. Quand en réalité, je vivais juste mes rêves de hustler et c’est exactement ce que j’ai toujours voulu faire. Et c’est ainsi qu’un jeune homme noir a montré son succès. J’étais plus connecté que jamais. Je courais juste avec les arnaqueurs, je traînais et je vibrais.

Alors LL COOL J a appelé DJ Bobcat à la recherche du même succès que le duo a eu sur des chansons comme « I Need Love », « I’m Bad » et « Jack The Ripper ». Il lui a joué d’innombrables chansons au téléphone jusqu’à ce que LL dise qu’il devait avoir le « Microphone Mafia Anthem ».

DJ Bobcat (DJ / Producteur): «J’ai initialement enregistré le beat‘ Mama Said Knock You Out ’en 1989 avec mon groupe Microphone Mafia (Threat, K-Born et Nefertiti). C’était la version West Coast de « The Symphony » du Juice Crew. La menace était le West Coast Rakim. Avant cela, je l’ai enregistré avec un autre groupe que j’avais appelé Menace to Society. Chaque producteur a toujours eu cette piste sur laquelle tous les MC veulent jouer. C’était donc «l’hymne de la mafia du microphone». »

DJ Bobcat: «Environ une semaine plus tard, j’ai attrapé mon SP, mes disques, mes platines et je me suis envolé pour New York et je suis resté dans l’appartement de LL. Il a appelé certains des potes de Farmers Blvd., nous avons obtenu environ 40 onces, et nous avons commencé à vibrer et à donner des coups de pied.

LL COOL J: «Ce rythme était fou. Je pensais juste que c’était fou. Bob a toujours été super créatif, super talentueux et a toujours été à propos de ça. Quand je l’ai entendu, je me suis dit: « Yo, allons-y! » Nous courions dans le condo.

«Mama Said Knock You Out» était à peu près un courant de conscience du début à la fin. J’étais assis dans une pièce pleine de mecs. Parlaient. Le SP12 joue. Je viens avec le chant. Je l’écris. Je bois de la bière et le vieil anglais remplit mon esprit et sh_t. «

LL poursuit en parlant de sa première victoire aux 34e Grammy Awards annuels, interprétant le titre à succès. Lire l’histoire orale complète ici.

Pour célébrer le 30e anniversaire de Mama Said Knock You Out, la marque mondiale de style de vie de LL COOL J, Rock The Bells, a également collaboré avec la marque de boxe Everlast pour créer robes de boxe en édition limitée.

En l’honneur du 30e anniversaire du quatrième album de @ LLCOOLJ, «Mama Said Knock You Out», #RockTheBells et @Everlast ont collaboré sur une robe de boxe en édition limitée conçue par Alexander John. pic.twitter.com/PXcKAUEWRX – Rock The Bells (@RockTheBells) 3 septembre 2020

Conçue par Alexander-John et inspirée des illustrations de l’album, la robe à anneaux Rock The Bells x Everlast «Mama Said Knock You Out» capture «l’ambiance et l’intensité de la chanson titre primée aux Grammy Awards, avec une référence distincte au première ligne, « N’appelez pas ça un retour. » Le design est modelé par les champions de boxe passés et présents, notamment Gabriel Rosado, Andre Dirrell, Andre Berto, Abner Mares et Mikey Garcia.

En plus de partager les détails des coulisses de ses propres disques, LL s’est associé à Big Daddy Kane, Run-DMC, Salt-N-Pepa, Fab 5 Freddy, Eric B., Roxanne Shante et d’autres pour créer Rock The Bells. une destination pour les interviews, les commentaires et les vêtements liés aux artistes classiques. Le rappeur, producteur, acteur et animateur de radio a initialement lancé Rock The Bells en tant que station de radio en mars 2018, suivi du site Web en janvier 2020.

«Je voulais créer un lieu pour le hip-hop classique et intemporel sans aucune excuse qui élève vraiment la culture de manière significative», a-t-il déclaré à Rolling Stone.

«Ce n’est pas un site qui traite ces actes comme des produits de base, par exemple, si vous n’êtes pas le top du moment, vous ne voulez rien dire. J’avais juste l’impression que les fans de la station de radio n’avaient aucun endroit où aller pour plonger dans la culture hip-hop classique d’une manière vraiment authentique.

Écoutez Mama Said Knock You Out ici.