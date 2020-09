Lloyd Banks est au-dessus de tout.

Au cours du week-end, Rick Ross a tenté d’entraîner l’ancien membre du G-Unit dans sa querelle en cours avec 50 Cent. En écoutant le hit de 2004 de Banks «I’m So Fly», Rozay a tenté de s’attaquer à Banks en remettant en question ses finances.

«Banques, tu as encore de l’argent?» Il a demandé. «Montre-nous ce que tu aimes. Si vous n’avez pas d’argent, je vous donnerai cinq mille dollars pour le nom de Banks. C’est peut-être l’un de mes pseudonymes, Danks Sinatra, Dank!

Le patron de MMG a continué à contrarier Banks en suggérant un nom pour son prochain album, Victim of Circumstance, apparemment inspiré par sa relation avec 50.

Mais si Ross espérait obtenir une réponse de Banks, il pourrait être déçu. Lundi, le rappeur de Queens a déclaré qu’il ne voulait pas participer au drame.

« Je ne rejoindrai JAMAIS le cirque … alors ne l’attendez pas de moi … paix et amour », a-t-il tweeté.

Les commentaires de Ross interviennent après avoir remporté une victoire légale contre 50 Cent. En 2015, 50 ont poursuivi Ross pour un remix non autorisé de «In Da Club» sur la mixtape Renzel Remixes de Ross. Il cherchait plus de 2 millions de dollars à Rozay pour avoir utilisé le beat sans sa permission. Plus tôt ce mois-ci, un juge a rejeté l’affaire de cinq ans et a statué que 50 n’avaient pas le droit de poursuivre personnellement car il n’était pas propriétaire des droits d’auteur de la chanson.