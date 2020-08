Malgré la prévalence (et la croissance continue) du streaming, les revenus de la musique enregistrée aux États-Unis sont en baisse d’environ 50 pour cent par rapport au sommet de 1999.

The Trichordist, un blog dédié aux droits des artistes créé par le leader de Cracker David Lowery, a récemment mis en lumière cette statistique choquante. Les données annuelles compilées de la Recording Industry Association of America (RIAA) montrent que les revenus de la musique enregistrée aux États-Unis ont dépassé 22,4 milliards de dollars en 1999, avant de baisser chaque année jusqu’en 2014 (à l’exception d’un léger rebond entre 2003 et 2004).

Depuis 2015, les revenus de la musique enregistrée ont connu une croissance d’une année sur l’autre en Amérique, mais ce chiffre n’a touché que 11,1 milliards de dollars en 2019 – moins de la moitié du sommet de 1999.

Sans aucun doute, les données soulèvent de sérieuses questions sur les revenus de la musique en streaming et, plus important encore, sur la part des revenus qui parvient finalement aux artistes.

Selon le Trichordist, «le problème fondamental du streaming… est que les revenus n’augmentent pas avec la consommation». De cette manière, l’analyse précise que les sorties d’artistes de grands noms à forte diffusion en continu servent à diviser davantage (et à épuiser) le montant limité de capital que les plateformes distribuent aux titulaires de droits. Par conséquent, la rémunération par diffusion est réduite parce que les pièces augmentent à un rythme beaucoup plus rapide que les revenus, ce qui risque de frapper le plus durement les artistes émergents.

Il convient également de mentionner la taille toujours croissante des bibliothèques de services de streaming.

Tout en explorant les nuances techniques et les facteurs de succès des chansons de la playlist RapCaviar de Spotify, nous avons mentionné que le principal service de streaming musical ajoute près de 300 000 pistes à sa bibliothèque chaque semaine, soit environ 15 millions de chansons par an. En outre, DMN a été le premier à rendre compte des performances financières de Spotify au deuxième trimestre 2020, y compris une augmentation de 2% du revenu trimestriel global, ainsi qu’une baisse de 11% de la trésorerie générée par les comptes financés par la publicité. Ces deux points – ainsi que les implications plus importantes d’un abonnement forfaitaire et d’un revenu publicitaire variable – fournissent encore plus de contexte à la baisse de 50% des revenus globaux de la musique enregistrée que les deux dernières décennies ont apportée.

De nombreux artistes et fans expriment leur opinion sur les revenus du streaming sous le hashtag #FixStreaming.

«Un million de streams Spotify en Irlande vous rapportent environ 4 571,97 $ (3 864 €). Cela équivaut à environ 400 CD ou 200 disques vinyles. Le jeu est terminé », a écrit un individu, dont le message comprenait également le hashtag susmentionné.

Mardi, nous avons signalé que Spotify et YouTube sévissaient contre des millions de « faux » flux générés par le premier morceau entièrement en anglais de BTS, « Dynamite ». Les pièces en question semblaient dériver en grande partie des habitudes de diffusion répétée des fans inconditionnels (et non des robots), ce qui a conduit certains à se demander si les ajustements étaient justes.

Et en particulier sur le thème des revenus des services de streaming, AWAL, filiale de Kobalt Music, a fait la une des journaux en déclarant que des «centaines» de ses artistes gagnent 100 000 $ ou plus du streaming par an – et, tout aussi remarquable, qu’un nombre surprenant de ses actes signés rapportent plus d’un million de dollars de streaming chaque année.

Enfin, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a récemment offert des conseils controversés aux artistes qui ne sont pas satisfaits des redevances qu’ils reçoivent de sa plateforme: travaillez plus dur et sortez plus de musique.

La communauté musicale a répondu avec ses propres conseils.