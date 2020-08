HOMME SUR HOMME, le projet avec LA FOI PLUS claviériste Roddy Bottum et son copain Joey Holman, sortira son deuxième single, « Bébé, tu es mon tout », le mardi 1er septembre.

HOMME SUR HOMME a déclaré à propos de la piste: « J’ai hâte de partager, ça va être vraiment gay. »

Le premier single du groupe, « Papa », est sorti en mai.

HOMME SUR HOMMEde Instagram décrit le projet comme «des amateurs gays faisant de la musique gay».

«Nous cherchons en fin de compte à documenter cette étrange période de l’histoire du monde et à aborder l’importance de la créativité et de la convivialité», Bottum dit Rolling Stone. « La déclaration de la chanson et de la vidéo pour ‘Papa’ C’est peut-être une célébration de l’amour dans l’isolement et une lettre d’amour au passé pas si lointain d’un lieu et d’une époque où nous avons communié physiquement avec notre communauté queer. «

En ce qui concerne la HOMME SUR HOMME photo et vidéo promotionnelles, qui présentent Bottum et Holman en slip blanc serré, Roddy a déclaré: « Il y a suffisamment de représentation dans la communauté gay de jolis hommes jeunes et sans poils. Cela fait du bien de représenter une faction de notre culture qui n’est pas grinçante et soignée. Basé sur les réponses vieillistes et homophobes publiées dans la section des commentaires d’un hétéro publication qui a publié notre photo, je suis heureux d’être ces visages sur la carte queer. «

Bottum a été l’un des premiers rockers célèbres ouvertement gay, annonçant son homosexualité dans une interview de 1993 pour L’avocat avec le journaliste gay emblématique Lance fort.

« C’était absurde pour moi que les gens aient des problèmes avec ça, mais c’était une période difficile, » Bottum a déclaré Tidal dans une interview en 2019. « J’étais dans un groupe[[LA FOI PLUS]qui était adopté par des groupes comme METALLICA et GUNS N ‘ROSES. Des vibrations vraiment hétéro et des camps vraiment exagérés, sexistes et clichés d’ambiances musicales de dinosaures. «

Avant l’épidémie de coronavirus, LA FOI PLUS devait reprendre la route au printemps, cinq ans après la sortie de l’album de retrouvailles acclamé du groupe, « Sol Invictus ».