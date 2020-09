Il a été révélé plus tôt ce mois-ci que Mark Mothersbaugh, co-fondateur de Devo et compositeur de nombreux films et émissions de télévision, avait été testé positif au COVID-19 début juin. Il a parlé de son hospitalisation, des symptômes hallucinatoires qu’il a ressentis et de sa mort dans une nouvelle interview avec Randall Roberts du Los Angeles Times publiée aujourd’hui (31 août).

« Je ne me sens pas bien » mardi à une ambulance aux Cèdres samedi. C’était terrifiant », a déclaré Mothersbaugh. Il a révélé que sous un ventilateur, il a halluciné qu’il a été attaqué. «J’ai senti du sang avoir été touché», dit-il. «J’ai été menotté à un parking du centre-ville. J’ai eu toute cette histoire élaborée sur la façon dont ces enfants m’ont vendu à une entreprise d’ambulance qui a ensuite reçu une sorte de paiement pour la livraison des patients COVID à leurs unités de soins intensifs. J’y ai totalement cru.

Il a également révélé qu’il avait halluciné en écrivant «un tout nouvel album de Devo et en mettant sur pied tout un spectacle en direct». À un moment donné, il a déclaré qu’un appel d’Anita Greenspan et de ses enfants l’avait ramené dans le présent à un moment où il était épuisé et se disait: «Je pourrais simplement flotter sur cette rivière maintenant, et ce serait vraiment paisible. Mothersbaugh dit qu’il ressent toujours des effets secondaires, mais qu’il se rétablit et qu’il retourne travailler sur la musique. Lisez l’intégralité de l’interview.

Juste avant son 70e anniversaire, Mothersbaugh s’est entretenu avec Pitchfork pour un long métrage intitulé «Mark Mothersbaugh de Devo sur la musique qui l’a fait». En plus de décrire la musique qui a marqué sa vie, il a parlé de la création de musique en quarantaine et de ce qu’il recherchait dans la musique pendant une pandémie.