2020 n’est peut-être pas le meilleur pour tous ceux qui aiment la musique live, car il était déjà très clair pour nous que nous n’aurons pas de concerts ou de festivals pendant longtemps. Pourtant, l’industrie a compensé cela en planifiant de grandes choses pendant ces jours de verrouillage, libérant des grooves presque tous les jours. Mais il y a d’autres artistes qui ont préparé des projets très spéciaux, comme le bon Martin Gore.

Depuis la sortie de son quatorzième album studio, Esprit en 2017 et la grande tournée promotionnelle, Depeche Mode a fait une pause créative. Bien qu’ils n’aient pas complètement disparu, car il y a quelques jours est entré au Rock and Roll Hall of Fame –Virtuellement–, mais pour être honnête, tous leurs fans attendent depuis des années que le groupe légendaire sort de la nouvelle musique ou annonce leur prochain album.

Martin Gore sort son deuxième EP solo

Mais pendant que nous attendons que cela se produise, Martin Gore a une énorme surprise pour nous. Il est bien connu qu’il est l’un des esprits créatifs du groupe et le compositeur de certains de leurs tubes, cependant, occasionnellement, il prend une pause pour travailler seul et l’exemple parfait sont Counterfeit² et MG, la paire d’albums solo que le musicien britannique a sorti au fil des ans.

Et comme vous ne pouvez rien faire d’autre avec Depeche Mode pour le moment, Martin a profité du temps mis en quarantaine pour composer son deuxième EP, qui s’appellera le troisième chimpanzé. Et oui, comme son nom l’indique, c’est un ensemble de cinq chansons où Gore explore ce côté musical un peu plus impulsif et pas aussi réfléchi que ce à quoi nous sommes habitués, en utilisant des synthétiseurs pour créer des mélodies denses et très basiques.

Selon SPIN, dans un communiqué Martin Gore lui-même a expliqué la nature de ce disque: «La première chanson que j’ai enregistrée avait un son qui n’était pas humain. Cela ressemblait à un primate. J’ai décidé de l’appeler «Howler», d’après un singe. Puis, quand est venu le temps de nommer l’EP, je me suis souvenu d’avoir lu le livre «The Rise and Fall of the Third Chimpanzee». Tout cela avait du sens de l’appeler ainsi, puisque l’EP a été réalisé par l’un des troisièmes chimpanzés ».

Pour commencer à s’échauffer, Gore a sorti le premier single de l’EP intitulé “Mandrill”. C’est une chanson qui à en juger par ce qu’il a lui-même mentionné à propos de cet album, pourrait englober complètement le concept, car c’est un passage musical où Plusieurs synthés et une boîte à rythmes sombre jouent pendant près de quatre minutes, créant une atmosphère quelque peu sombre mais pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas arrêter d’écouter.

Le troisième chimpanzé, Le nouvel EP de Martin Gore nous arrivera le 29 janvier 2021. Mais pendant que nous attendons sa première, ca

