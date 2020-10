Ce jeudi 29 octobre, une malheureuse nouvelle a été publiée pour l’industrie musicale de notre pays. Et est-ce que aujourd’hui la triste mort de Mateo Lafontaine a été annoncée, l’un des artistes musicaux les plus en vue de la musique électronique au Mexique et connu pour des projets tels que Décennie 2 et María Bonita.

C’est à travers un message publié sur son compte Twitter où Mario Lafontaine, spécialiste de la musique et frère de Mateo, a confirmé le départ malheureux du musicien mexicain qui a eu 58 ans le 28 septembre.

Repose en paix @ decada2 1962/2020 – Mario Lafontaine González (@lafontainetouch) 29 octobre 2020

Mateo Lafontaine a été un pionnier de l’EBM au Mexique

Mateo Lafontaine est considéré comme l’un des pionniers de la musique électronique au Mexique. Avec une carrière qui a officiellement commencé en 1982 avec le groupe “Old Fashioned”, Mateo a produit de la musique avec son premier synthétiseur et boîte à rythmes achetés à Captain Pyjamas et le groupe Taille, selon un entretien avec le site de Portavoz.

Portant vers Kraftwerk comme l’une de ses plus grandes influences depuis son enfance, En 1983, Lafontaine a fondé le projet ‘María Bonita’, aux mains de son frère Mario. Un projet qui a fait sensation au Mexique dans les années 80 grâce au glam-cabaret et à l’humour noir qui n’étaient pas très appréciés à l’époque.

Sur les réseaux sociaux, ils regrettent leur départ

Pour 1985 et quelques jours après le tremblement de terre du 19 septembre, Mateo Lafontaine et Carlos García créent DECADA2, l’un de leurs actes les plus reconnus. Dans ce projet, dont le nom a été inspiré par la chanson Joy Division «Decades», Lafontaine et García ont exploré des genres musicaux tels que l’Electronic Body Music (EBM) et l’industriel, ainsi que la techno.

Jusqu’au moment les causes du décès de Mateo Lafontaine restent inconnues, cependant, de nombreux artistes ont exprimé leurs condoléances via les réseaux sociaux, où ils ont licencié l’un des musiciens de musique électronique les plus importants du Mexique, que beaucoup d’entre nous ont pu voir au “Control Fest 2018”.

Vraiment une tristesse, repose en paix Mateo LaFontaine, pierre angulaire de l’électronique mexicaine 🙏🏾🇲🇽🎛️ https://t.co/uwEJ30DFGZ – LAO (artiste texcocano) (@laurorobles) 29 octobre 2020

La famille @elimperialclub pleure la mort de Mateo Lafontaine la Voz de @ decada2. Frère de notre cher ami @lafontainetouch. Repose en paix un grand musicien et artiste. pic.twitter.com/n2LHlXJ7N0 – El Imperial (@elimperialclub) 29 octobre 2020

Mes condoléances à @lafontainetouch pour la perte irréparable de son frère @ decada2 – Horacio Villalobos (@Horacitu) 29 octobre 2020

UN DE PLUS qui nous arrache 2020. MATEO LAFONTAINE. Pilier de l’électronique mexicaine avec le légendaire @ decada2. On se souvenait à peine de lui du concert de FRONT 242 au Mexique. Je recommande votre blog avec de nombreuses chroniques à ce sujet. Reste au pouvoir! https://t.co/PCdKd8ga4O pic.twitter.com/CjeaK6BU8I – Ivan Nieblas El Patas (@ivannieblas) 29 octobre 2020