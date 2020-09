Megan Thee Stallion s’ouvre sur le fait d’avoir été abattu sur un nouveau style libre.

Après avoir nommé Tory Lanez comme le tireur lors de l’incident du mois dernier, la Hot Girl résonne à travers sa musique. Dimanche, elle a offert à ses près de 15 millions d’abonnés Instagram un freestyle sur lequel elle a fait référence à la nuit traumatisante où elle aurait été abattue deux fois dans le pied par Tory.

« Tic tac toe, je X cette chienne, si un chien à succès hurle, j’aborde cette merde », rappe Megan sur la production de Liljumadedabeat. « Je me suis fait tirer dessus deux fois et j’ai mangé cette merde. »

Mais la «reine du freestyle» ne la laissera pas tomber. «Rebondi immédiatement avec un accord Revlon», se vante le nouvel ambassadeur de Revlon.

Plus tôt ce mois-ci, la bombasse de Houston a accusé Tory de lui avoir tiré dessus lors de l’incident du 12 juillet. «Oui, ce ni ** un Tory m’a tiré dessus», a-t-elle déclaré lors de son Instagram Live. «Vous m’avez tiré dessus, et vous avez amené votre publiciste et vos employés à consulter ces blogs en train de mentir et de merde. Arrête de mentir. »

Dimanche, Meg a remporté sa deuxième Moon Person du meilleur hip-hop aux MTV VMA 2020. «Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je suis le meilleur hip-hop», a-t-elle déclaré en acceptant son prix. «Mais merci à tous pour de vrai. Merci beaucoup. C’est mon deuxième Moon Man, certainement pas le dernier.

Meg, qui a donné un concert virtuel en direct samedi, prépare maintenant son premier album complet, qui comprendra un hommage au mouvement Black Lives Matter.