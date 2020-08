Voir ce post sur Instagram

Republier de @markmenghi • C’est absolument horrible. RIP Riley. Mec, ça craint car il était si jeune et un mec absolument incroyable. Riley et moi sommes devenus proches en 2017. Nous avons eu de belles conversations que je chérirai toujours. Mon cœur va à sa famille et à son groupe, les incroyables @powertriptx qui sont l’un de mes groupes de thrash «nouveaux» préférés. #rileygale #powertrip #thrashmetal

Repose en paix, Riley Gale. Je ne sais pas encore ce qui lui est arrivé, mais je sais que j’avais vraiment hâte de tourner à nouveau avec lui et @powertriptx – en fait, nous étions déjà censés avoir tourné en Europe et puis cette pandémie s’est produite et foutue que vers le haut. Quand je lui ai envoyé ces photos que j’ai prises l’année dernière en faisant quelques festivals européens ensemble, nous parlions de la joie que nous avions de reprendre la route ensemble et de nous accrocher à nouveau. En plus d’être un grand leader, Riley était intelligent, articulé, bien lu, politiquement astucieux, compatissant et intrépide dans l’expression de ses opinions. Ce sont toutes des choses que j’apprécie beaucoup chez un artiste et un être humain – nous nous entendions très bien. Il adorait le hardcore et le métal, et c’est dommage pour notre scène que quelqu’un qui a brûlé si fort soit parti trop tôt – il n’avait que 34 ans. Juste un mec génial avec des histoires incroyablement hilarantes, et il me manquera vraiment de tourner le taureau sur la vie et les bandes dessinées avec lui. Il y a à peine deux jours, Riley m’a traversé l’esprit et je me suis dit: «Je ferais mieux de lui envoyer un message, de m’enregistrer et de voir comment il se débrouillait là-bas au Texas» – et puis j’ai été distrait et oublié. J’aurais vraiment aimé l’avoir maintenant. Mes condoléances et tant d’amour à la famille de Riley et à tous les potes de Power Trip. #riprileygale #powertrip #powertriptx

