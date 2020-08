Metallica S & M 2 (Symphonie …

Vingt et un ans plus tard, il est facile d’oublier à quel point les émissions originales S&M de Metallica étaient révolutionnaires. Depuis la sortie de son Concerto For Group And Orchestra, 30 ans plus tôt, Deep Purple de Lars Ulrich n’avait pas réuni les mondes divergents du heavy metal et de la musique classique avec tant de grandeur. Comme toujours, là où Metallica menait, d’autres ont suivi. Invitez tout le monde, de Kiss à Yngwie Malmsteen, à appeler le bâton le plus proche, avec des résultats inattendus.

Metallica lui-même laissa la canaille continuer, détournant ses énergies ailleurs. Mais le 20e anniversaire des émissions originales était trop beau pour le laisser passer. En septembre 2019, le groupe s’est réuni avec l’Orchestre symphonique de San Francisco pour une paire de spectacles massifs dans la ville natale qui ont repris l’idée originale et l’ont mise à l’échelle à tous les niveaux.

S & M2 est un document approprié de ces deux nuits. Grandiose sans être exagéré, familier mais tourné vers l’avenir, il surdimensionne le modèle qu’ils ont dessiné il y a deux décennies tout en maintenant l’humanité au cœur de tout cela.

Les quelque huit millions de personnes qui ont acheté l’album original de S&M sauront en gros à quoi s’attendre ici: des chansons familières dépouillées et reconstruites avec une attention légale aux détails.

Il y a inévitablement des chevauchements, avec une poignée de gros frappeurs (Call Of Ktulu, Master Of Puppets, One, Enter Sandman) faisant une réapparition inévitable. À l’inverse, il existe quelques différences notables, principalement l’absence du regretté Michael Kamen, le compositeur de la liste A qui a contribué à l’épissage génique du tout pour la première fois.

Indépendamment de l’un ou l’autre, S & M2 surpasse facilement son prédécesseur. Renonçant à la voie facile, il s’oriente vers la seconde moitié moins aimée de la carrière de Metallica. Des chansons telles que The Outlaw perpétuellement sous-estimé et une bravura The Day That Never Comes sont investies d’une nouvelle grandeur; même All Within My Hands, de St Anger vilipendé en 2003, sonne formidable; et l’étonnant No Leaf Clover est la plus grande chanson de Metallica à ne jamais apparaître sur l’un de leurs albums studio.

Tout ne fonctionne pas. Un intermède de 10 minutes où les musiciens classiques sont placés au centre de la scène tombe à plat, bien que la retouche d’Anesthesia (Pulling Teeth) du bassiste Scott Pingel soit un hommage électrisant au regretté Cliff Burton et au point culminant émotionnel de l’ensemble. Mais alors Metallica prospère en marchant sur le fil élevé entre le succès et l’échec. Et S & M2 est un succès à la plus grande échelle.

