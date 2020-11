Chaque année, la communauté metal d’Amérique latine attend avec impatience l’annonce du Knotfest. Maintenant amateurs de métal à travers le continent Vous connaissez déjà les lieux qui accueilleront l’événement en 2021. Cependant, le Mexique, l’un des pays qui, ces dernières années, était un incontournable de la tournée, n’est pas apparu cette fois.

A travers leurs réseaux sociaux, Slipknot a révélé aux pays américains que l’année prochaine recevra le concert tant attendu et il semble que le territoire aztèque ne sera pas envisagé à cette occasion. ¿Sera-ce une punition pour les événements survenus lors de l’édition 2019?

Annonce des pays hôtes du Knotfest en Amérique latine

Comme plusieurs événements que l’industrie musicale avait préparés pour 2020, l’organisation Knotfest – dirigée par Slipknot – a dû passer à l’année suivante. Ce festival de métal qui a lieu dans divers pays du monde devra attendre encore un an pour ses prochaines éditions. Et bien qu’il soit encore temps pour sa réalisation et sa certitude sur la crise sanitaire, etNous connaissons certains des pays qui le recevront.

Nœud coulant sorti mardi 3 novembre dernier, le teaser officiel de la tournée du festival qui passera par l’Amérique Amérique latine, essentiellement à travers le cône sud du continent. “Malgré ce qui a été une année 2020 sans merci, il y a des signes de vie lente mais régulière qui finissent par revenir à la normale. “lit la déclaration officielle sur le site Web du festival.

Les pays hôtes qui recevront Knotfest en 2021, ils seront La Colombie (qui a déjà reçu deux éditions en 2018 et 2019) Brésil et Chili, lesquels accueillera sa première édition dans l’histoire de l’événement. Ce qui est étrange cette fois, c’est que le Mexique a été exclu de l’annonce.

Le Mexique n’accueillera pas? Les réseaux réagissent

Oui, nous savons que géographiquement le Mexique n’est pas dans la partie sud du continent. Mais régulièrement divers artistes ils annoncent généralement leurs tournées du Cône Sud, y compris notre pays dans les files d’attente. Cela s’est produit avant le dévoilement du siège latino-américain en 2019, lorsque Le Mexique et la Colombie étaient les seules nations hispanophones à avoir été confirmées cette année-là.

Or, au milieu de la révélation du cartel sud-américain, le fait de ne pas voir le pays aztèque parmi les lieux est frappant. Rappelons-nous que l’édition 2019 du festival (qui s’appelait en fait Knotfest rencontre Forcefest) a été marquée par quelques altercations que le public a joué avant la présentation de Évanescence.

Après deux heures de chaos où même une batterie sur scène a été brûlée, Ni le groupe dirigé par Amy Lee ni Slipknot, les deux têtes d’affiche, ne sont sortis pour jouer. Bien sûr, l’organisation de l’événement ni le groupe lui-même ont confirmé si ces faits influencé la décision de ne pas amener le festival au Mexique en 2021. Dans l’un d’entre eux, ils peuvent l’annoncer séparément, mais ce ne sont que des spéculations.

La question obligatoire est Le Knotfest reviendra-t-il au Mexique? En attendant, nous vous montrons ici comment les réseaux ont réagi à l’annonce.

Je me souviens déjà 😂😂😂 #knotfest pic.twitter.com/0rthYpCmPh – Poc Poc (@PocPocManchita) 4 novembre 2020

Nous et ils croyaient toujours qu’ils allaient nous inclure dans le knotfest 2021, à cause des pipes qu’ils ont faites? Netaaa, attrape les millets pet.

Le Mexique n’accueillera plus jamais 🙂 – val’esdo (@ valesdo8) 4 novembre 2020