Michael Sweet de rockers ouvertement chrétiens STRYPER dit qu’il ne peut pas comprendre pourquoi les gens «ressentent le besoin» de ridiculiser les autres pour leurs convictions politiques.

Doux a fait ses commentaires peu de temps après le coup d’envoi de la Convention nationale républicaine lundi matin à Charlotte, en Caroline du Nord, avec un appel nominal désignant officiellement Donald Trump se présenter aux élections de novembre.

Doux s’est tourné vers ses réseaux sociaux pour écrire: « Pourquoi pensez-vous que les gens ressentent le besoin de publier de la haine politique? J’essaie de comprendre. Dédain constant pour les personnes qui ne sont pas d’accord avec eux. pour l’autre partie (quel que soit le parti auquel vous êtes affilié) et s’ils ne le font pas, ce sont des embiciles, ce sont des idiots, ce sont de mauvaises personnes.

« Pourquoi diable les gens ne peuvent-ils pas rester seuls et avoir le droit de faire ce qu’ils veulent? Aimez-vous qu’on vous dise ce que vous devriez ou ne devriez pas manger et si vous ne mangez pas ce qu’une autre personne pense que vous devriez manger alors vous êtes un imbécile? Ou quelle musique vous devriez ou ne devriez pas écouter? Ou quels vêtements vous devriez porter? Ou quelle voiture vous devriez conduire? Pensez-y. Imaginez que quelqu’un vous dise constamment ce qui est bien et ce qui ne va pas avec Vos choix – tous! Pourquoi la politique est-elle différente? Bien sûr, il y a plus en jeu en ce qui concerne la politique et je le comprends, mais c’est toujours le choix des individus et nous devrions tous respecter cela. Le respect est difficile à obtenir de nos jours.

« Je suis déjà fatigué de tous les gens qui publient constamment des messages négatifs sur chaque parti et ce n’est qu’en août! Cela ne changera pas ce que les autres veulent faire et / ou pour qui ils veulent soutenir ou voter.

« C’est une chose de le faire en amour, mais généralement c’est fait dans la haine et mec ça craint. Juste une pensée alors que je me dirige vers Starbucks 😉

« Restez positif et rendez l’amour encore meilleur »

De retour en novembre 2016, Doux a attiré les critiques de certains STRYPER fans pour avoir publié une photo de Atout et féliciter le magnat de l’immobilier pour «avoir travaillé son cul pour la présidence des États-Unis d’Amérique».

Début mars, Doux loué Atoutles actions du gouvernement fédéral qui ont servi à accélérer la réponse du gouvernement fédéral à l’épidémie de COVID-19 – même après Atout a été critiqué par certaines parties des médias pour avoir minimisé les craintes concernant le COVID-19 ou diffusé activement des informations erronées sur ses répercussions.

En mai dernier, Doux a dit qu’il aimerait voir son groupe représenté par Atoutquatrième attaché de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany.

Selon Le Washington Post, 65% des républicains sont des chrétiens blancs, mais les chrétiens blancs ne représentent que 38% des démocrates.

Plus tôt ce mois-ci, Atout dit que si Joe Biden, le challenger démocrate de la Maison Blanche, a été élu président, il «ferait du mal à Dieu».

« Il suit l’agenda de la gauche radicale – enlevez vos armes, détruisez votre deuxième amendement, pas de religion, rien, faites du mal à la Bible, faites du mal à Dieu … Il est contre Dieu, » Atout a déclaré à ses partisans lors d’un voyage en Ohio.

Pourquoi pensez-vous que les gens ressentent le besoin de publier de la haine politique? J’essaye de le comprendre. Dédain constant pour les gens … Publié par Michael Sweet le lundi 24 août 2020

