Mick Jagger dit qu’il a travaillé sur du nouveau matériel Rolling Stones pendant le verrouillage.

Jagger était un invité sur Apple Music Hits hier soir avec l’hôte Matt Wilkinson, avec le duo également rejoint par Adam Granduciel de The War On Drugs, qui a récemment remixé le morceau de Stones Scarlet avec Jimmy Page de Led Zeppelin.

Interrogé sur ses projets pour le reste de l’année, Jagger a répondu: «Je travaille sur la musique. Les Stones étaient en studio et ont eu des morceaux que nous n’avions pas terminés, alors j’ai essayé de les finir – en faisant le chant et quelques autres parties.

«J’ai écrit de nouvelles chansons, mais c’est un peu difficile car nous n’avons pas vraiment l’impression de pouvoir nous retrouver dans la même pièce depuis mars.

« Nous étions censés nous réunir et enregistrer, mais il semble toujours que nous soyons dans ce genre de limbes … une situation inconnue où chaque semaine est une chose différente qui se produit. »

Jagger a ajouté: «J’essaie juste de travailler aussi dur que possible sur de nouvelles chansons, de faire de bonnes démos, de m’amuser et de m’amuser. Je parle au reste du groupe et je suis sûr que nous nous réunirons dès que possible. «

On a également demandé à Jagger si, à la lumière de la sortie de Scarlet et Criss Cross du prochain remaster de Goats Head Soup, il y avait d’autres surprises dans les coffres.

Le chanteur a répondu: «Probablement. Je veux dire, il y a parfois de très bonnes choses. Très souvent, ces chansons ne sont tout simplement pas finies, elles sont à moitié terminées. Donc, quand l’album est terminé, vous avez assez de trucs et nous le laissons juste.

« Vous enregistrez plus que vous n’en sortez et puis vous avez des choses qui ne sont pas vraiment finies. Ils ont tendance à être laissés de côté parce qu’il n’y a pas de voix ou qu’il manque quelque chose, ou que, à l’époque, vous ne les aimez pas pour quelque raison que ce soit.

«Par exemple, Criss Cross était pratiquement terminé. Je ne sais pas pourquoi nous ne l’avons pas mis sur un album ne contenant que 10 titres! »

Goats Head Soup sera officiellement lancé le 4 septembre sur différents formats, y compris les éditions 4CD et coffret vinyle.

Pendant ce temps, les Stones s’apprêtent à ouvrir les portes de leur magasin phare à Londres. Il sera situé au 9 Carnaby Street, dans le quartier Soho de la ville, et les fans pourront y entrer ou faire des achats en ligne à partir du 9 septembre.

Rolling Stones: Goats Head Soup Deluxe Edition

CD1 – Mix stéréo 2020

1. Danser avec M. D

2. Il y a 100 ans

3. Redescendre

4. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

5. Angie

6. Train d’argent

7. Cachez votre amour

8. Hiver

9. Pouvez-vous entendre la musique

10. Star Star

CD2 – Rarités et mélanges alternatifs

1. Écarlate

2. All The Rage

3. Criss Cross

4. Il y a 100 ans (démo de piano)

5. Danser avec Mr D (instrumental)

6. Heartbreaker (instrumental)

7. Cachez votre amour (mélange alternatif)

8. Danse avec Mr D (Glyn Johns 1973 Mix)

9. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) – (Glyn Johns 1973 Mix)

10. Train d’argent (mélange de Glyn Johns 1973)

CD3 – Affaire de Bruxelles – Live 1973

1. Cassonade

2. Gimme Shelter

3. Heureux

4. Dés de dégringolade

5. Star Star

6. Danser avec M. D

7. Doo Doo Doo Doo Doo (Brise-cœur)

8. Angie

9. Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez

10. Midnight Rambler

11. Honky Tonk Women

12. Tout le long de la ligne

13. Déchirez ce joint

14. Jumpin ’Jack Flash

15. Homme de combat de rue

CD4 – Blu-ray

Dolby Atmos, stéréo haute résolution 96 kHz / 24 bits et DTS-HD Master Audio 5.1 96 kHz / 24 bits

1. Danser avec M. D

2. Il y a 100 ans

3. Redescendre

4. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

5. Angie

6. Train d’argent

7. Cachez votre amour

8. Hiver

9. Pouvez-vous entendre la musique

10. Star Star

+ Vidéos originales: Dancing With Mr D, Silver Train & Angie