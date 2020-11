Miley Cyrus a été en feu avec des premières et des collaborations en gros au cours des dernières semaines. Et ce n’est pas pour moins car dans quelques jours il sera lancé Coeurs en plastique, son septième album. De la même manière, Dua Lipa est devenu l’un des chanteurs les plus remarquables de ce 2020 avec son album Nostalgie du futur, plein de vibrations pop rétro.

Eh bien, les deux se sont réunis pour livrer “Prisioner”, chanson dont ils ont publié aujourd’hui une vidéo officielle choquante pleine de fête, folie et un peu d’érotisme. Le sujet, bien sûr, est inclus dans le prochain album de matériel susmentionné de l’ancienne star de Disney.

La vidéo de “Prisioner”

Sans aucun doute Miley Cyrus et Dua Lipa sont devenues deux des exposants pop les plus célèbres de ce 2020. Au fil des mois et chacun avec sa matière respective, il s’est lancé dans une parade musicale pleine d’influences rétro allant de rock d’antan dans le cas de Cyrus, même de la musique disco dans les livraisons de l’interprète britannique.

Et bien que nous n’ayons pas eu de collaboration confirmée jusqu’à récemment, cette possibilité ne semblait pas loin. Maintenant, c’est plus qu’une réalité avec la vidéo exubérante et puissante qu’ils ont publiée pour “Prisioner”, qui promet de soulever plus d’un à sortir pour une aventure nocturne passionnante Eh bien, cela causerait s’il n’y avait pas de pandémie impliquée.

Dans cet audiovisuel, le duo se lance dans un voyage plein de folie qui commence par la conduite d’un camion sur le qu’une fête intense se passe. La friction grandit et ils commencent tous les deux à flirter en partageant un pot de cerises dans un éclat de plaisir passionné. Bien sûr, vers la fin, nous réalisons que ce voyage étrange et fou devait arriver à jouer dans une petite salle où l’intensité continue.

Pour sa part, les paroles parlent de l’attraction compliquée entre deux personnes alors que l’une essaie de ne pas tomber amoureuse de succomber aux charmes de l’autre. Et garçon, la chanson sonne-t-elle assez différemment des autres morceaux de pop contemporaine, car dans celle-ci vous pouvez apprécier l’utilisation d’instruments tels qu’une batterie synthétisée et certaines guitares.

2020: l’année de MIley et Dua Lipa

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les deux Miley Cyrus comme Dua Lipa ils sont restés comme l’un des chanteurs le plus nommé de l’année. Les Britanniques d’origine albanaise lancés en février dernier Nostalgie du futur, un album qui a été plébiscité par la critique en raison de sa combinaison de musique rétro avec des éléments de pop contemporaine, aspects que nous avons vus dans des singles tels que «Brisez mon cœur», «Ne commencez pas maintenant» et «Physique».

Maintenant, pour clôturer l’année en beauté, Miley se prépare au lancement de Coeurs en plastique le 27 novembre prochain. Il y a quelques jours à peine, le compositeur a révélé la tracklist de l’album qui comprendra 12 chansons, y compris des collaborations avec d’anciennes légendes du rock comme Joan. Jett et Billi Idol, en plus des couvertures hommage à Blondie, The Cranberries et Steve Nicks de Fleetwood Mac. Voici la liste complète.

“WTF est-ce que je sais”

“Coeurs en plastique”

“Des anges comme vous”

“Prisoner” feat. Dua Lipa

“Donne-moi ce que je veux”

“Night Crawling” feat. Billy idole

“Ciel de minuit”

“Haute”

“Déteste moi”

“Bad Karma” feat. Joan Jett

“Ne soyez jamais moi”

“Golden G String”