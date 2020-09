Miranda Lambert arrive en tête de la liste nouvellement annoncée des nominés pour la 54e cérémonie annuelle des CMA Awards, avec sept hochements de tête, suivie de Luke Combs avec six et Maren Morris avec cinq. Les prix seront diffusés en direct sur ABC le mercredi 11 novembre de 20 h à 23 h HNE.

Sélectionnez les nominés ont été annoncés en direct de la maison Grand Ole Opry à Nashville dans l’émission Good Morning America d’ABC par Combs et Carly Pearce, qui elle-même remporte quatre nominations. Immédiatement après, les étoiles montantes Ingrid Andress et Gabby Barrett, toutes deux nominées pour la première fois cette année, ont révélé les autres catégories des CMA Awards et les finalistes des CMA Broadcast Awards via une diffusion en direct animée par Ashley Eicher, animatrice de l’émission de radio Guest List d’Apple Music Country.

Les sept nominations de Lambert sont pour Artiste de l’année, Chanteuse de l’année, Single de l’année («Bluebird»), Album de l’année (Wildcard), Chanson de l’année («Bluebird»), Événement musical de l’année ( «Fooled Around And Fell In Love») et Clip vidéo de l’année («Bluebird»). Ils lui donnent 55 hochements de tête au total, un record pour une artiste féminine. Cette distinction était auparavant détenue par Reba McEntire, qui est nominée pour la 51e fois cette année pour son apparition en tant qu’invité, avec Urban, Hillary Scott et Chris Tomlin, sur «Be A Light» de Thomas Rhett.

« alt = » « />

Le total de six sélections de Combs comprend sa première pour le très prestigieux Entertainer of the Year, où il affronte Lambert, Eric Church, Carrie Underwood et Keith Urban. Parmi les autres nominés pour la première fois aux CMA Awards, mentionnons Jimmie Allen, Justin Bieber, Caylee Hammack, Hozier, Tenille Townes et Laura Veltz.

Sarah Trahern, directrice générale de CMA, déclare: «Les nominés de cette année représentent la passion, la créativité et l’espoir que notre monde pourrait utiliser davantage ces jours-ci. Des étapes décisives à franchir les frontières des genres, ces finalistes sont des exemples exceptionnels de l’artisanat et de la camaraderie de la musique country.

« alt = » « />

«Alors que nous naviguons dans les mois à venir et cherchons à honorer correctement nos nominés et la communauté», poursuit Trahern, «nous nous engageons à offrir l’expérience télévisuelle en direct la plus sûre et la plus mémorable que nos artistes, créateurs et fans pourraient demander. Nous sommes impatients de révéler nos deux incroyables hôtes des CMA Awards dans quelques semaines et nous sommes impatients de célébrer la musique country en novembre!

Les nominations pour les Prix CMA 2020 sont:

ANIMATEUR DE L’ANNÉE

Eric Church

Luke Combs

Miranda Lambert

Carrie Underwood

Keith Urban

UNIQUE DE L’ANNÉE

Le prix est décerné à l’artiste (s), producteur (s) et ingénieur mix

«10 000 heures» – Dan + Shay (avec Justin Bieber)

Producteur: Dan Smyers

Ingénieur mix: Jeff Juliano

«La bière ne m’a jamais brisé le cœur» – Luke Combs

Producteur: Scott Moffatt

Ingénieur mix: Jim Cooley

«Bluebird» – Miranda Lambert

Producteur: Jay Joyce

Ingénieurs de mixage: Jason Hall, Jay Joyce

«Les os» – Maren Morris

Producteur: Greg Kurstin

Ingénieur mix: Greg Kurstin

«J’espère» – Gabby Barrett

Producteurs: Ross Copperman, Zach Kale

Ingénieur mix: Buckley Miller

ALBUM DE L’ANNÉE

Le prix est décerné aux artistes et aux producteurs

Médicament pour le chagrin d’amour – Jon Pardi

Producteurs: Bart Butler, Ryan Gore, Jon Pardi

Jamais – Ashley McBryde

Producteurs: Jay Joyce, John Peets

Old Dominion – Ancien Dominion

Producteurs: Shane McAnally, Old Dominion

Ce que vous voyez est ce que vous obtenez – Luke Combs

Producteur: Scott Moffatt

Joker – Miranda Lambert

Producteur: Jay Joyce

CHANSON DE L’ANNÉE

Le prix est décerné aux auteurs-compositeurs

« Oiseau bleu »

Auteurs-compositeurs: Luke Dick, Natalie Hemby, Miranda Lambert

« Les os »

Auteurs-compositeurs: Maren Morris, Jimmy Robbins, Laura Veltz

«Même si je pars»

Auteurs-compositeurs: Luke Combs, Wyatt B.Durrette III, Ray Fulcher

« J’espère que vous êtes heureux maintenant »

Auteurs-compositeurs: Luke Combs, Randy Montana, Carly Pearce, Jonathan Singleton

« Plus de cœurs que les miens »

Auteurs-compositeurs: Ingrid Andress, Sam Ellis, Derrick Southerland

VOCALISTE FÉMININE DE L’ANNÉE

Miranda Lambert

Ashley McBryde

Maren Morris

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

VOCALISTE HOMME DE L’ANNÉE

Eric Church

Luke Combs

Thomas Rhett

Chris Stapleton

Keith Urban

GROUPE VOCAL DE L’ANNÉE

Dame A

Petite grande ville

Midland

Ancien Dominion

Rascal Flatts

DUO VOCAL DE L’ANNÉE

Brooks et Dunn

Frères Osborne

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Maddie et Tae

ÉVÉNEMENT MUSICAL DE L’ANNÉE

Le prix est décerné aux artistes et aux producteurs

«10 000 heures» – Dan + Shay (avec Justin Bieber)

Producteur: Dan Smyers

«Be A Light» – Thomas Rhett avec Reba McEntire, Hillary Scott, Chris Tomlin, Keith Urban

Producteur: Dann Huff

«The Bones» – Maren Morris avec Hozier

Producteur: Greg Kurstin

«Fooled Around And Fell In Love» – Miranda Lambert (avec Maren Morris, Elle King, Ashley McBryde, Tenille Townes et Caylee Hammack)

Producteur: Jay Joyce

«J’espère que vous êtes heureux maintenant» – Carly Pearce et Lee Brice

Producteur: busbee

MUSICIEN DE L’ANNÉE

Jenee Fleenor, violon

Paul Franklin, guitare en acier

Rob McNelley, guitare

Ilya Toshinskiy, guitare

Derek Wells, guitare

VIDÉO MUSIQUE DE L’ANNÉE

Le prix est décerné aux artistes et aux réalisateurs

«10 000 heures» – Dan + Shay (avec Justin Bieber)

Directeur: Patrick Tracy

«Bluebird» – Miranda Lambert

Réalisateur: Trey Fanjoy

«Fait maison» – Jake Owen

Réalisateur: Justin Clough

«J’espère que vous êtes heureux maintenant» – Carly Pearce et Lee Brice

Réalisateur: Sam Siske

«Second One To Know» – Chris Stapleton

Directeur: David Coleman

NOUVEL ARTISTE DE L’ANNÉE

Jimmie Allen

Ingrid Andress

Gabby Barrett

Carly Pearce

Morgan Wallen

Écoutez la liste de lecture des CMA Awards 2020 sur Apple Music et Spotify.