Il semble que 2020 ne veut voir personne heureux, pas même Morrissey lui-même parce que les choses ne vont pas bien pour lui. Et comme toujours, l’ancien chanteur de The Smiths est une fois de plus au milieu de la polémique, mais cette fois ce n’était pas à cause de son véganisme ou de l’expression de ses idées un peu radicales. Maintenant, il nous a laissé la bouche ouverte parce qu’il a dit ouvertement et ouvertement qu’il avait été renvoyé de son label.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2019, la divo de Manchester a sorti un album de reprises, Fils de Californie et en mars de cette année, il sort son quatorzième album studio, I Am Not a Dog on a Chain. Cependant, il semble que tous les plans que j’avais pour sortir de la nouvelle musique ont été laissés à la dérive parce que eLe musicien britannique s’est retrouvé sans label pour soutenir sa carrière, et bien sûr il était chargé de rendre cette situation publique sur Internet.

Le combat de Morrissey avec BMG

Fidèle à sa forme, monsieur Steven Patrick Morrissey a profité du blog qu’il a sur son site internet pour raconter ce qui s’est passé avec BMG. Selon ses propres déclarations, il a blâmé les «nouveaux plans de« diversité »du label» et a déclaré que la société «dicte» comment les artistes doivent se comporter »; que oui, sans citer des preuves spécifiques de sa relation avec le label et quel était l’accord entre les deux parties.

En tant que tel, Moz a dit: «BMG a nommé un nouveau cadre qui ne veut pas d’un autre album de Morrissey. Au lieu de cela, le nouveau dirigeant de la société a annoncé de nouveaux plans de «diversité» au sein de la liste des artistes de BMG, et toutes les sorties / éditions projetées de Morrissey ont été abandonnées. Cette nouvelle correspond parfaitement à l’horreur galvanique implacable de 2020, nous serions extrêmement fous si nous nous attendions à quelque chose de positif. “

Bien sûr, l’oncle Morrissey ne s’est pas arrêté là, car il a mentionné combien Faible au lycée car les deux albums qu’il a sortis ces dernières années avec BMG sont les meilleurs qu’il ait composés. Mais cependant, Il a également indiqué très clairement qu’il cherchait qui est encouragé à publier sa musique:

«Mes trois albums avec BMG ont été les meilleurs de ma carrière et je les garde jusqu’à la mort. Les enregistrer a été une période cruciale de ma vie, et je remercie l’ancienne équipe BMG et toutes les personnes impliquées pour cela. C’est toujours important pour moi de faire de la musique à ma façon, et je ne voudrais pas être dans une maison de disques qui dicte si spécifiquement comment leurs artistes devraient se comporter, surtout quand le mot «talent» n’est pas du tout mentionné. »

Que dit l’étiquette?

A propos de toute cette polémique et dans une interview avec Pitchfork, Le label a déclaré qu’il ne renouvellerait pas le contrat de Moz, mais qu’il continuerait à soutenir les albums de son catalogue qu’il a enregistrés avec eux: «BMG a sorti trois albums exceptionnels du Top 10 de Morrissey au cours des trois dernières années, dont certains des meilleurs travaux de sa carrière. Ce contrat de trois albums a pris fin. Nous lui souhaitons le meilleur dans le prochain chapitre de sa carrière. ”

Récemment, Morrissey a sorti la reprise de «Cosmic Dancer» de T-Rex qu’il a enregistré en direct avec David Bowie en 1991.. Pas question, la seule chose qui reste pour nous et pour le Manchester Divo est d’attendre qu’un label publie les prochains albums qu’il prévoyait selon lui.

