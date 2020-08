L’album No Parole de Motorhead est réédité pour la Journée nationale de l’album. L’album – enregistré en 1975 – était à l’origine destiné à être le premier album du groupe, mais n’a vu le jour qu’en 1979.

No Parole a été enregistré aux Rockfield Studios au Pays de Galles avec le producteur Dave Edmunds, mais il n’a pas duré longtemps avant d’être remplacé par Fritz ‘Deep Fat’ Fryer, qui s’était fait un nom en tant que guitariste avec The Four Pennies.

Le label du groupe de l’époque, United Artists, ne voyait aucune valeur commerciale potentielle dans l’album et laissa No Parole sur les tablettes jusqu’en octobre 1979, date à laquelle Motorhead (Chiswick, août 1977) et Overkill (Bronze, mai 1979) avaient établi le groupe comme un succès.

La nouvelle version de l’album ajoute six titres bonus (dont quatre ont fait surface sur la réédition de l’album de 1997 par EMI), et est enveloppé dans l’illustration qui accompagnait la sortie canadienne originale de No Parole.

La nouvelle édition comprend également de nouvelles notes de soirée du batteur original de Mortorhead Lucas Fox, membre fondateur du groupe aux côtés du chanteur Lemmy et de l’ancien guitariste de Pink Fairies, Larry Wallis.

Le premier single extrait de l’album est une version alternative d’Iron Horse / Born To Lose.

No Parole sort le 9 octobre. La Journée nationale de l’album, qui vise à célébrer l’album en tant que format, est le 10 octobre.

Aucune liste de suivi de libération conditionnelle

Motorhead (Remasterisé 2020)

En liberté conditionnelle (2020 Remaster)

Vibrateur (2020 Remaster)

Iron Horse / Né pour perdre (2020 Remaster)

City Kids (Remasterisé 2020)

Fools (2020 Remaster)

The Watcher (2020 Remaster)

Partir d’ici (2020 Remaster)

Lost Johnny (Remasterisé 2020)

Pistes bonus

En libération conditionnelle (prise originale)

City Kids (prise originale)

Iron Horse / Né pour perdre (prise originale)

Motorhead (prise d’origine)

Partir d’ici (prise originale)

Fools (version démo)

(Crédit d’image: Parlophone Records)