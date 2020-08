Nadya Tolokonnikova, militante et membre fondatrice du groupe de rock russe Pussy Riot, a écrit un nouvel éditorial pour le New York Times. L’article est intitulé: «Je suis un activiste en Russie. Je ne peux pas croire ce que ma vie est devenue. » L’article de Tolokonnikova parle de ses expériences de lutte contre l’oppression et l’autocratie dans son pays natal. Lisez-le en entier ici.

Tolokonnikova évoque l’empoisonnement présumé de son ami, le politicien Aleksei Navalny, qui est un critique notoire du président russe, Vladimir Poutine. Elle explique également en détail comment s’occuper de Pyotr Verzilov, qui a été hospitalisé après avoir été empoisonné en 2018. «C’était horrible de s’asseoir près de son lit là-bas à Berlin, comme le fait maintenant l’épouse d’Aleksei, Yulia», a écrit Tolokonnikova. «Et je pense que je ne retrouverai peut-être jamais complètement cette personne que j’appelle Petya, cette personne que j’aime, cette personne vitale, drôle et gentille.

Ailleurs dans son article, Tolokonnikova parle de ses pairs et dissidents, dont certains ont été assassinés, d’autres battus. «J’ai moi-même été envoyée en prison pendant deux ans juste pour avoir chanté une chanson», a-t-elle écrit, ajoutant que «de très nombreux militants dans mon pays ont été condamnés à plus de temps et ont subi des destins bien pires. Telle est la réalité avec laquelle je vis au jour le jour, avec laquelle nous, en Russie et mes amis en Biélorussie, vivons au jour le jour. Vous apprenez à vivre avec, à le combattre comme vous le pouvez, à le gérer comme vous le pouvez, mais cela devient votre vie.

«La promesse de notre démocratie a été réduite en morceaux, un par un», a ajouté Tolokonnikova. «Des copains corrompus nommés, des ordres présidentiels émis, des mesures prises, des lois adoptées, des votes truqués. Cela se produit lentement, par intermittence; parfois, nous ne pouvions pas voir comment régulièrement. L’autocratie s’est glissée comme un lâche.

