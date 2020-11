En raison de la triste nouvelle que nous a apportée 2020, deux autres apparaissent qui nous remplissent d’espoir et d’encouragement même si les choses ne vont pas bien. L’un d’eux est le Nandi Bushell, la talentueuse fillette de 10 ans qui la casse sur Internet depuis près d’un an, mais ces derniers mois nous l’avons reconnue et lui avons donné la note pour commencer un énorme duel de batterie avec le chef des Foo Fighters, bon vieux dave grohl.

C’était au début du mois d’août quand la petite fille a joué sa propre version de “Everlong”, le classique du groupe; mais il en a profité pour défier l’ancien batteur du Nirvana de se jeter un pigeon. Et comment savons-nous que Dave est un mec super, sans hésitation il a accepté avec une vidéo où un morceau de cette merde a été jeté –Qui selon ne pas joué depuis 1997 et aussi, il l’a invitée à jouer une chanson de Them Crooked Vultures.

Nandi et Dave poussent leur combat à un autre niveau

Des semaines passèrent et Cette fille avec Dave Grohl n’a jamais cessé de nous étonner. Mais le musicien en a profité quand Il a écrit une chanson pour Nandi Bushell avec ses filles, dans laquelle elle mentionnait qu’elle était la meilleure batteuse du monde et que lorsqu’elle était assise derrière la grosse caisse, elle avait le sentiment qu’elle sauvait le rock … Un vrai bijou qui a sans aucun doute montré ce que ressent le musicien en écoutant ses reprises.

Mais Nandi n’était pas loin derrière, alors elle a décidé de contre-attaquer avec une chanson qu’elle a elle-même composée -N’oubliez pas qu’il a 10 ans- là où il a dit que sa bataille avec Grohl est l’une des choses les plus épiques de l’histoire du rock. De plus, il nous laisse voir l’énorme talent musical qu’il a non seulement pour jouer de la bataca, mais aussi de la guitare, de la basse et même du synthétiseur, bien que la chose ne s’arrête pas là.

La bataille entre cette fille et Grohl s’est terminée

Après tant de jours à se battre et à donner le meilleur d’eux-mêmes, Dave et Nandi se sont rencontrés – Virtuellement – et bien sûr, cette réunion a été très impressionnante. Pour commencer, ils semblaient tous les deux heureux parce qu’ils parlaient enfin, mais le plus important est peut-être que Grohl a invité la fille à composer une chanson ensemble et a promis que lorsque les Foo Fighters reviendraient au Royaume-Uni, il l’emmènerait sur scène pour jouer..

Mais maintenant nous apprenons qu’après ce discours spectaculaire, le combat s’est terminé. Selon Billboard, pendant le spectacle de Stephen Colbert, Dave Grohl est apparu comme l’un des invités spéciaux et c’est là qu’il a mentionné que sJ’avais de l’admiration pour la façon dont la petite fille joue de la batterie: “Mon Dieu, cette fille est une force de la nature.” Mais plus important encore, il a accepté sa défaite en disant qu ‘”il n’y aurait rien qu’il puisse faire”.

Nandi accepte la défaite de Dave

Bien sûr avant cela, Nandi ne pouvait pas se taire et a accepté que Dave abandonne. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la petite fille réagit au moment exact où le musicien jette l’éponge en disant moqueusement: «M. Grohl, vous déclarez la défaite à mes pieds. Les dieux du rock d’antan surveillent votre retraite. Sa légende dans l’histoire aura un écho dans le temps. Mais quand même, tu te résignes à une fille de 90 centimètres ».

En fin de compte, Mlle Bushell très excitée, a déclaré que sa collaboration avec le chanteur et guitariste des Foo Fighters serait “la meilleure chanson du monde”. Et à la fin, elle a dit très clairement qu’elle était très heureuse que tout cela soit arrivé: “Ce fut un honneur de me battre contre vous, M. Grohl, et j’ai hâte d’écrire notre chanson ensemble.” Ainsi s’est terminé ce duel qui nous a procuré tant de joies ces derniers mois.

M. Grohl. Notre bataille #EPIC a été l’une des plus grandes de l’histoire du #ROCK. J’ai accepté votre soumission de défaite. Le bonheur et la joie que notre bataille a apportés ne seront amplifiés que lorsque nous créerons la plus grande chanson rock JAMAIS ÉCRITE !!! @foofighters #FooFighters pic.twitter.com/hBdiH8BCoG – Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) 22 novembre 2020

Au fait, il y a quelques jours, nous avons eu la chance de discuter avec Dave Grohl lui-même, qui nous a notamment parlé du nouvel album de Foo Fighters, Medicine at Midnight, de leur présentation sur Satuday Night Live et des 25 ans du groupe. Consultez l’interview complète ci-dessous:

