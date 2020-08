Napster est sur le point de changer de mains une fois de plus, alors que RealNetworks a annoncé son soutien à un accord qui verra la startup de VR basée à Londres MelodyVR acquérir l’ancienne plate-forme de partage de musique.

RealNetworks, dont le siège est à Seattle, a dévoilé le rachat ce matin, dans un communiqué officiel. La société âgée de 26 ans détient une participation de 84% dans Rhapsody International, Inc., qui opère sous le nom de Napster, et les entités concernées prévoient de finaliser l’achat «au quatrième trimestre de 2020». MelodyVR paiera «environ 70 millions de dollars» pour Napster.

L’acquisition de 70 millions de dollars comprend 15 millions de dollars en espèces, 11 millions de dollars d’actions MelodyVR et la prise en charge de 44 millions de dollars en «obligations de paiement, principalement envers diverses entités de l’industrie de la musique». Cela ressemble à la longue liste de labels et éditeurs détenteurs de droits, à commencer par les méga-labels Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment.

En passant, les transactions boursières de MelodyVR ont été suspendues «en attendant la publication d’un document d’admission» confirmant la vente – une procédure standard en vertu des lois financières britanniques régissant les sociétés cotées en bourse.

En outre, l’accord prévoit un séquestre de 3 millions de dollars et «certaines autres demandes d’indemnisation», en plus des «obligations de contrepartie conditionnelle associées à« RealNetworks »en janvier 2019 pour doubler sa participation dans Rhapsody International (et Napster) de 42% à 84%. Le communiqué n’a pas précisé ces obligations de contrepartie conditionnelle, mais RealNetworks a précisé qu’il fournirait plus de détails sur la vente lors d’un appel des résultats du troisième trimestre en novembre – «ou plus tôt» si l’accord se conclut avant cette date.

Plus tôt ce mois-ci, Digital Music News a été le premier à annoncer que les bénéfices d’une année à l’autre de Napster avaient reculé de 18% au deuxième trimestre 2020, pour une perte d’exploitation de plus de 2 millions de dollars. Le service, qui fonctionne désormais comme une plate-forme de streaming légitime, a subi une baisse d’environ 3,37 millions de dollars des revenus interentreprises (B2B), ainsi qu’une baisse de 1,88 million de dollars des revenus des abonnés, année après année.

MelodyVR, qui a signé des partenariats de licence avec ASCAP, BMI, SACEM, Universal Music Group et d’autres, a l’intention d’absorber Napster / Rhapsody International et de former une «nouvelle entité différenciée», selon le communiqué de RealNetworks. Les nuances de cette entité différenciée, bien qu’elles ne soient pas divulguées dans l’avis (entièrement distinct) du vendeur, ont été abordées dans le propre message d’annonce de MelodyVR. Essentiellement, le fournisseur de musique VR a indiqué qu’il s’attend à ce que la bibliothèque d’environ 80 millions de pistes de Napster améliore ses offres actuelles de réalité virtuelle et inaugure l’adoption d’un modèle d’abonnement.

Au moment d’écrire ces lignes, les actions de RealNetworks, achetées et vendues sous le nom de RNWK, étaient en hausse d’environ 10% par rapport à la clôture d’hier. De plus, la valeur par action de l’action a augmenté de plus de 400% depuis le début de la pandémie de COVID-19 au pays, lorsque RNWK a atteint un creux historique de 32 cents. Les actions portaient une valeur inférieure à 1 $ jusqu’en mars, avril et environ la moitié de mai avant de rebondir dans la fourchette de 1,50 $ à 2 $.