Cet été, Nick Cave a animé une diffusion en direct payante d’un concert de piano solo à Londres. Cette spéciale sortira désormais sous forme d’album live et de film de concert. Avec quatre performances inédites, Idiot Prayer: Nick Cave Alone à l’Alexandra Palace arrive dans les cinémas du monde entier le 5 novembre, et l’album live suivra le 20 novembre. Regardez l’enregistrement de «Galleon Ship» ci-dessous.

Idiot Prayer présente de la musique de toute la carrière de Cave, y compris les premiers Bad Seeds, Grinderman et du matériel de son dernier album Ghosteen. Le film a été tourné par le directeur de la photographie Robbie Ryan et édité par Nick Emerson; Dom Monks a enregistré la musique. Lisez la déclaration de Nick Cave sur Idiot Prayer ci-dessous.

Le film Idiot Prayer est né de mes événements Conversations With…. J’ai adoré jouer des versions déconstruites de mes chansons lors de ces spectacles, les distillant dans leurs formes essentielles. J’ai senti que je redécouvrais les chansons une fois de plus, et j’ai commencé à penser à entrer dans un studio et à enregistrer ces versions réinventées à un moment donné – chaque fois que je pourrais trouver le temps.

Puis, la pandémie est arrivée – le monde s’est enfermé et est tombé dans un silence étrange et réfléchi. C’est dans ce silence que j’ai commencé à réfléchir à l’idée non seulement d’enregistrer les chansons, mais aussi de les filmer. Nous avons travaillé avec l’équipe de l’Alexandra Palace – un lieu que j’ai joué et que j’aime – pour fixer un rendez-vous pour filmer dès qu’ils ont été autorisés à nous rouvrir le bâtiment.