Dans une nouvelle interview avec Meltdown de la station de radio WRIF de Detroit, NICKELBACK bassiste Mike Kroeger a parlé des projets du groupe de retourner en studio pour faire le suivi de 2017 « Nourrir la machine » album. Il a dit: « Nous regardons de la nouvelle musique, et nous prenons notre temps. Et il y a quelques idées en train de cuire en ce moment. Nous venons de sortir ce single[unecouverturede[acoverofLE GROUPE CHARLIE DANIELS classique] « Le diable est descendu en Géorgie ». Et nous avons en fait un documentaire dont nous sommes en train de mettre la touche finale et à la recherche d’un partenaire de distribution pour nous assurer que nous le diffusons à tout le monde. Et c’est vraiment ce qui se passe – nous essayons de peaufiner cette chose. «

NICKELBACK guitariste Ryan Peake a déclaré en avril que le documentaire du groupe – qui est en préparation depuis au moins deux ans – était « sur le point d’être publié ».

Plus tôt dans le mois, NICKELBACK a publié un clip vidéo pour sa reprise susmentionnée de « Le diable est descendu en Géorgie ». Honorer Daniels, décédé en juillet, NICKELBACK guitariste invité Dave Martone pour les rejoindre sur une couverture de la tristement célèbre histoire classique – rendant hommage à Danielsl’influence de la société sur leur carrière et l’héritage laissé.

Comme indiqué précédemment, NICKELBACKde « Toutes les bonnes raisons: édition étendue du 15e anniversaire » sortira sous forme de jeu de deux CD le 2 octobre et sera également disponible numériquement sur toutes les plateformes de streaming. La collection comprend une version récemment remasterisée de l’album original de 2005, une sélection de faces B et un enregistrement de concert en 2006.

NICKELBACKtroisième album n ° 1 consécutif, « Toutes les bonnes raisons » a dominé les charts au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. À ce jour, il s’est vendu à plus de 19 millions d’exemplaires dans le monde et a été certifié diamant par le RIAA. Le disque a produit sept singles, dont cinq succès parmi les 20 meilleurs: « Photographier », « Savin ‘Me », « Loin », « Rock star » et « Si tout le monde se souciait ».

