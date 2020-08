SHINEDOWN chanteur Brent Smith a parlé au podcast « Talk Is Jericho » de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi du groupe en 2018 « Attention ATTENTION » album. Demandé si lui et les autres membres de SHINEDOWN travaillent sur la musique à distance, Forgeron m’a dit: « [We’re] certainement pas faire le Zoom chose. En ce moment, Zach [[Myers, guitariste]va en quelque sorte envoyer des trucs périodiquement. Sur le dernier disque, ça a commencé avec moi et Eric [[Basse, bassiste et producteur]- nous entrions en quelque sorte là-dedans et commençions à comprendre certaines choses, à voir quels sont les sons, puis nous commençons à attirer des gens. Mais cette fois-ci, évidemment, Zachva arriver le plus tôt possible. Barry [[Kertch, tambours], il entre en quelque sorte dans la moitié arrière. Je sais que pour la toute première fois, nous allons amener notre genre de cinquième membre du groupe en studio;[[Grammyauteur-compositeur et producteur nommé] Dave Bassettva venir à Charleston[CarolineduSudoù[SouthCarolinawhereEric a un studio]pendant quelques semaines ici dans le prochain mois environ. Nous sommes en train de comprendre cela en ce moment.

« Nous devons être ensemble, » Brent expliqué. « Nous devons toujours entrer dans la même pièce les uns avec les autres. Et c’est un collectif … Il n’y a pas d’agenda. C’est juste, ‘entrons ici quand il est temps de partir’, et maintenant il est temps de partir. »

La semaine dernière, SHINEDOWN a battu le record du plus grand nombre de n ° 1 en 39 ans d’histoire de la Panneau d’affichage Palmarès Mainstream Rock Songs, marquant son 16e hit n ° 1 avec « Atlas Falls ». Cela a également marqué le 17e n ° 1 du groupe sur le Mediabase Carte Active Rock et son sixième n ° 1 consécutif, après « Comment avez-vous aimé », « Diable », « Se lever », « Monstres » et « Attention ATTENTION ».

Initialement écrit en 2013, « Atlas Falls » a été rendu disponible pour la première fois à partir de SHINEDOWN‘s vault en mars dans le cadre d’un ensemble exclusif de chansons et de t-shirts pour l’effort de collecte de fonds COVID-19 du groupe.

SHINEDOWN a également récemment publié son « Vivre a Londres » vidéo complète du concert sur Youtube.

Vendredi dernier (21 août), SMITH ET MYERS – le duo musical composé de Forgeron et Myers – a sorti deux singles, une chanson originale « Pas assez fou » et une réinvention de « Rockin ‘dans le monde libre », suivi d’un album en octobre le Records de l’Atlantique.

