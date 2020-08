Alors que nous nous préparions pour notre premier concert live depuis des mois, nos préparatifs correspondaient à peu près à ce à quoi vous pourriez vous attendre pour un concert se déroulant à l’extérieur pendant toute l’heure d’été britannique. Chaises de camping: vérifiez. Couverture: chèque. Parapluie: vérifiez.

Mais ce n’est pas l’heure d’été britannique, et les éléments qui composent le reste de notre liste de contrôle l’ont rapidement reflété. Masque facial: vérifier. Désinfectant pour les mains: vérifiez. Application spéciale: vérifiez. Informations de suivi et de trace: vérifiez.

Cette liste de contrôle complète représente parfaitement ce à quoi la musique live – une industrie bouleversée du jour au lendemain lorsque le coronavirus et son verrouillage qui s’ensuit – va devoir faire face si elle veut prospérer à nouveau dans une ère post-Covid: un mélange d’anciennes et de nouvelles normes se brouillant dans une réalité familière mais non testée.

(Crédit d’image: Russell Fairbrother)

Les préparatifs étant faits, nous sommes partis pour notre premier concert live depuis février. Martin Turner, ancien membre fondateur de Wishbone Ash, jouait à Trading Boundaries – une auberge de relais géorgienne sur la route de Lewes à Londres qui propose depuis de nombreuses années une expérience gastronomique et d’écoute dans leur café le soir.

La montée de la pandémie a mis un terme à cela en mars. Mais alors que les salles se battaient pour trouver des moyens de s’adapter afin de rester à flot, Trading Boundaries avait une onde cérébrale: il était temps d’emmener leurs spectacles en direct à l’extérieur, où ils avaient l’espace pour accueillir le même nombre de spectateurs qu’à l’intérieur, avec la distance sociale nécessaire pour rendre l’expérience sûre.

L’achat d’un billet pour le concert était encore une fois un mélange d’anciennes et de nouvelles normes. Les billets étaient disponibles en ligne – standard – mais cette fois, nous avons été invités à fournir nos coordonnées pour le suivi et la localisation afin de pouvoir terminer l’achat.

Quand nous sommes arrivés sur le site, on nous a attribué un «pod» sur la pelouse arrière pour nous asseoir. Le «pod» était en fait des bâtons de bambou placés sur l’herbe dans un rectangle assez grand pour accueillir le nombre de personnes dans notre réservation. Chaque rectangle était situé à deux mètres l’un de l’autre, de sorte que les groupes de spectateurs étaient séparés en toute sécurité tout en regardant le concert.

(Crédit d’image: Russell Fairbrother)

Avant de quitter la maison, on nous a demandé de télécharger et de nous inscrire à l’application BUTLR, dont l’idée est d’empêcher les gens d’entrer en contact lors de la file d’attente au bar. Une fois que nous étions en sécurité dans notre capsule, nous avons pu commander des boissons et de la nourriture au bar qui nous ont été livrées où nous étions assis.

Jusqu’ici, donc Covid.

On nous a dit avant l’événement que ce serait une « nouvelle expérience d’écoute », mais ce qui rendait le concert différent des autres événements sécurisés par Covid qui se déroulaient récemment n’avait pas vraiment à voir avec la pandémie. La particularité de Trading Boundaries est que tout le monde reçoit des écouteurs personnels fournis par la société Silent Disco pour écouter le groupe. Pourquoi? Eh bien, comme le lieu a dû emmener ses événements musicaux en direct à l’extérieur, ils ont maintenant des voisins à affronter. Encore une fois, il s’agit de s’adapter, et une approche disco silencieuse signifie que les événements en direct sont possibles tout en maintenant les niveaux de bruit suffisamment bas pour ne pas agacer les voisins.

(Crédit d’image: Russell Fairbrother)

Martin Turner est monté sur scène et a joué un « best of » Wishbone Ash de deux heures devant un public ravi et vêtu de casques qui est devenu une mer de lumières bleues alors que l’obscurité tombait et que les lumières du canal du casque pouvaient être vues plus clairement.

Une fois que nous nous sommes habitués à l’étrangeté des restrictions de Covid et au concept de rester assis dans un concert avec des écouteurs, cela s’est avéré être une excellente soirée. Le mixage sonore était excellent, ramasser tous les instruments et voix dans un équilibre parfait, peu importe où vous étiez assis – et pouvoir entendre le groupe sans le babillage du public est facilement un bonus à n’importe quel concert.

Dans l’ensemble, c’est rapidement devenu une autre expérience live agréable. Est-ce l’avenir? Peut-être pas pour toujours, mais si c’est ce qu’il faut pour l’instant, nous sommes partis.