Le groupe d’art rock Pylon d’Athènes, en Géorgie, a annoncé un nouveau coffret 4xLP. Pylon Box arrive le 6 novembre via New West. L’ensemble comprend des versions remasterisées de leurs deux albums studio – Gyrate des années 1980 et Chomp de 1983 – ainsi que le tout premier enregistrement du groupe, Razz Tape, et plus encore. Écoutez « The Human Body » (de Razz Tape) et une version en direct de « 3 x 3 » ci-dessous, et faites défiler vers le bas pour voir une vidéo teaser pour le coffret.

Les chansons sur Gyrate et Chomp ont été remastérisées à partir des bandes originales et pressées sur vinyle pour la première fois depuis environ 35 ans. 18 des 47 titres de Pylon Box sont des enregistrements inédits. Un nombre limité de coffrets sera émis avec du vinyle coloré.

L’ensemble comprend également une collection de 11 chansons intitulée Extra, qui comprend un enregistrement du groupe avant que la chanteuse Vanessa Briscoe Hay ne rejoigne le groupe, ainsi qu’un livre en couleur de 200 pages avec des images d’archives. Il présente des écrits de Fred Schneider et Kate Pierson des B-52, de membres de Gang of Four, de Corin Tucker et Carrie Brownstein de Sleater-Kinney, de Steve Albini, etc. Chaque exemplaire de Pylon Box sera dédicacé par les membres survivants de Pylon: Vanessa Briscoe Hay, Michael Lachowski et Curtis Crowe.

Pylône formé en 1979 à l’Université de Géorgie. C’étaient des contemporains de groupes athéniens comme les B-52, R.E.M., et d’autres.

