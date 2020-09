Envie d’une nouvelle musique qui rock? Vous êtes au bon endroit – nous avons huit morceaux de première classe de huit groupes très différents, tous rivalisant pour votre affection (et vos votes). De plus, il n’y a pas de meilleur moyen de lutter contre la somnolence après les fêtes de fin d’année ou le blues de la rentrée scolaire qu’avec de nouvelles prises à haute tension fraîches des océans abondants du rock’n’roll.

Mais regardons d’abord le classement de la semaine dernière. Nos gagnants ont été The Middlenight Men, suivis de Blues Pills en deuxième position et Foxy Shazam en troisième. Félicitations à tous les trois! Maintenant, découvrez la savoureuse sélection de cette semaine, puis votez pour votre favori au bas de cette page.

Mais avant tout ça, que diriez-vous d’un tour de piste victorieuse de la semaine dernière? Oooh continue alors, voici The Middlenight Men avec Rat Star.

Hydra électrique – Il prend vie

Ces rockers suédois se sont d’abord liés par un amour partagé pour Kyuss, Black Sabbath, Entombed et Fu Manchu. Cela se passe dans des piques enflammés sur ce nouveau single riffy mais qui tourne la tête. «La chanson raconte comment votre esprit vous emmène dans les parties les plus sombres de votre imagination», déclare le bassiste Ellinor Andersson. Agréable.

Petits déclencheurs – Burn

Hot par son nom, chaud par nature, le nouveau duo britannique Little Triggers est un headbanger flamboyant et sans tracas. Un peu comme Rival Sons jammant avec Queens Of The Stone Age, à leur niveau le plus bruyant et le plus flou, avec une explosion de voix à la Jack White à la fin. Pas d’hésitation, pas de questions; juste des balles contre le mur.

The Struts avec Albert Hammond Jr – Un autre succès de showmanship

Les Britanniques glam-tastic et feelgood ont uni leurs forces avec le guitariste de The Strokes sur cet hymne étincelant et ensoleillé dans un garage pour les derniers jours de l’été. Allumez l’iPod et appelez Julian Casablancas; il est temps de faire la fête comme en 2001.

Frères Osborne – Squelettes

La chanson titre des frères et sœurs basés à Nashville (nés dans le Maryland) est un mélange impressionnant de rock racé et de jibes funky – tous des voix de velours et des guitares grondantes. Et des squelettes, naturellement. Vous aimez ce que vous entendez? Découvrez ceci et plus sur leur nouvel album, en vente le 9 octobre.

Frank Marino – Quelque chose arrive à notre façon (Live)

Huit minutes de maîtrise de la guitare bluesy classique par la force motrice des rockeurs canadiens Mahogany Rush. Figure souvent sous-estimée, dans le grand schéma des choses, le virtuose italo-canadien Marino est sur une forme aveuglante ici – présentant le genre d’action techniquement éblouissante mais lâche, mélodique qui conviendra aussi bien aux guitaristes qu’aux non-joueurs. Tiré de son nouveau DVD live.

Ces méchantes rivières ne seront pas brisées

Won’t Be Broken est l’un de nos morceaux préférés du premier album de TWR, Won’t Be Broken est un tourbillon maussade et enveloppant de tons sudistes lourds, de hard rock moderne et de bluesiness psychédélique des années 70 (vous pouvez entendre leurs années de formation à écouter des groupes comme Cream et Pink Floyd, aux côtés de tous les fanfarons du rock sudiste trapu). Si Crobot et Black Stone Cherry le font pour vous, vous apprécierez cela.

Corey Taylor – Black Eyes Blue

Le chanteur de Slipknot / Stone Sour embrasse son côté rock mélodique des années 80 sur cette tranche accrocheuse et accrocheuse de son prochain album solo. Si vous pensiez que Taylor était tout au sujet des masques prêts pour le métal et les films d’horreur, cela fournit une preuve sérieuse du contraire.

Brent Cobb – Tais-toi et chante

Les chanteurs doivent-ils exprimer leur point de vue sur l’actualité, aussi polarisante soit-elle? Ou simplement «tais-toi et chante»? Originaire de Géorgie, Brent Cobb pose ces questions sur ce maillage pensif de qualités de Neil Young, Dylan et Jack White. Cela peut sembler doux au début, mais ces souches de violon obsédantes et la voix douce, discrète mais tranquillement perçante de Cobb l’aident à persister dans l’esprit longtemps après que les notes finales se sont estompées.

