Non seulement les films et les histoires d’horreur peuvent nous aider à passer comme il se doit ce week-end spécial de l’année au cours duquel ils se réunissent Halloween Oui Le jour des morts. Les sons sinistres ils peuvent aussi rendre notre imagination folle et POT tu le sais très bien, bien vient de publier une playlist avec les sons les plus effrayants de l’univers.

Et non, nous ne parlons pas au sens figuré quand nous disons qu’ils sont les les sons les plus effrayants de l’univers. L’Agence spatiale des États-Unis a en fait créé une liste de lecture qui recueille les sons les plus sinistres capturés dans les confins les plus reculés de l’espace.

Ok, ok… on ajoute beaucoup de crème aux tacos. En fait, c’est une liste de lecture de sons terrifiants capturés dans le système solaire. Littéralement la compilation de les audios partagés par la NASA s’appellent Sinister Sounds of the Solar System (Sons sinistres du système solaire).

La nature des sons inquiétants recueillis par la NASA

Les sons sinistres du système solaire consistent en 14 courtes pistes qui pourraient bien être la bande originale de tout film d’horreur ou de suspense. Mais ils ne le sont pas des sons capturés dans l’espace grâce à la technologie sophistiquée dont dispose aujourd’hui la célèbre agence américaine. Parce que comme nous le savons bien, si quelqu’un pouvait se tenir à un moment donné dans l’espace avec liberté, il n’entendrait absolument rien.

Et ils ont tous une explication. Les pistes dédiées aux tremblements de terre de Mars (“InSight Kander Martian Quake Sol”), par exemple, ont été capturés par l’atterrisseur Mars InSight —Capable d’enregistrer l’activité sismique sur Mars—, lors d’une série de tremblements sur la planète rouge, selon El País.

Un autre des sons sinistres ce que vous entendrez dans cette liste de lecture terrifiante est “Aurores de Jupiter” (Jupiter aurores), son obtenu par la NASA après avoir capturé des signaux d’ondes de plasma, avec la sonde spatiale Juno, dans l’ionosphère de la planète le plus grand de notre système solaire.

Ya Soups, où puis-je les écouter?

Si vous vous demandez également où trouver cette merveilleuse liste de lecture à écouter seul dans votre chambre avec les lumières éteintes à minuit, eh bien, la réponse est très simple. La NASA a publié cette liste de sons sinistres sur SoundCloud, et vous pouvez tous les rejeter en cliquant sur le lien ci-dessous.