Le 19 novembre et de Miami, en Californie, la 21e édition des Latin Grammy Awards aura lieu, une cérémonie où à distance (en raison de la pandémie de coronavirus) les plus remarquables de l’industrie de la musique en espagnol seront récompensés, avec la participation de grands représentants de celui-ci.

Auparavant, l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement a annoncé que la soirée de remise des prix mettra en vedette des performances d’artistes tels que Bad Bunny, Alejandro Fernández, Los Tigres del Norte, Fito Páez, J Balvin, Carla Morrison, José Luis Perales, entre autres, qui se verra présenter les mesures de la distance saine et de la santé pendant l’événement.

Yalitza Aparicio sera l’un des chefs d’orchestre du Latin Grammy

Cependant, il faut dire que l’une des nouvelles les plus surprenantes que cet événement a données est la participation qu’il aura Yalitza Aparicio. Et c’est que ce 11 novembre, les Latin Grammys ont rapporté via leurs réseaux sociaux que l’actrice mexicaine sera l’un des chefs d’orchestre du prix, avec Carlos Rivera et Ana Brenda Contreras.

La nouvelle a ensuite été confirmée par Yalitza elle-même, qui sur son compte Instagram a annoncé que le 19 novembre, il se produirait lors de la cérémonie qui, comme les autres cérémonies de remise de prix cette année, n’aura pas de tapis ou de fêtes rouges après les récompenses. Ceci pour éviter la contagion du COVID-19.

Les prix auront lieu à Miami, mais peuvent être vus au Mexique

«Quand la nouvelle est parvenue à moi, quelqu’un me l’a dit; “C’est le résultat de vos efforts, et rappelez-vous, vous apprenez aussi au fur et à mesure, alors calmez-vous.”, a mentionné l’actrice de “ Roma ” (2018) – et l’une des femmes les plus influentes du monde en 2019 selon la BBC – dans son article où elle ajoute une “ racine des cheveux au tigre ” dans sa carrière artistique.

D’autre part, il convient de mentionner que la cérémonie Latin Grammy aura lieu à Miami et Il sera diffusé sur des chaînes telles que Univisión, TNT et Channel 5 heures à 19 heures., au cas où vous souhaiteriez ne pas manquer ce prix, qui est l’un des derniers de 2020.