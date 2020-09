Les légendes du Prog Yes ont annoncé la sortie d’un nouvel album live The Royal Affair Tour: Live In Las Vegas via BMG Records le 30 octobre. Le Royal Affair Tour: Live In Las Vegas a été enregistré au Hard Rock Hotel de Las Vegas en juillet 2019, atteint son apogée avec deux des pistes Yes les plus appréciées, Roundabout et Starship Trooper, toujours une note positive pour clôturer le plateau.

«Avoir l’opportunité de réunir les membres du groupe dans le développement d’un ensemble de chansons bien raffinées qui capture le véritable potentiel du groupe est tout simplement un honneur pour moi», déclare le guitariste Steve Howe.

« L’album de la tournée Royal Affair, qui sort en octobre, est un nouveau chapitre bienvenu dans la vaste étendue des enregistrements live de Yes », déclare le batteur Alan White. « J’espère que vous l’apprécierez. »

Le Royal Affair Tour présente une nouvelle pochette de Roger Dean qu’il a récemment peinte en direct sur Facebook tout en répondant aux questions des fans.

The Royal Affair Tour: Live In Las Vegas a été mixé par le bassiste de Yes Billy Sherwood. Il sera disponible à l’achat en ligne dans la boutique Yes à partir du 2 octobre.

(Crédit d’image: Roger Dean)

Oui: The Royal Affair Tour: Live à Las Vegas

1. Aucune opportunité nécessaire, aucune expérience requise

2. Tempus Fugit

3. Aller pour celui

4. J’ai vu toutes les bonnes personnes

5. Khatru sibérien

6. En avant

7. Amérique

8. Imaginez

9. Rond-point

10. Starship Trooper