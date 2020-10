Les années 90 nous ont laissé des artistes incroyables et de grandes performances. Dans ce sens, MTV doit vous remercier d’avoir porté la musique live à un autre niveau avec les sessions Unplugged.. Pendant ce temps, cette série de concerts a permis au public – en particulier aux amateurs de grunge – de se connecter de manière particulière avec les groupes du moment tel qu’il était. Pearl Jam.

Aujourd’hui précisément, l’une de ces présentations dont on se souvient a finalement été diffusée officiellement sur YouTube. À travers votre chaîne, Eddie Vedder et sa société ont partagé leur emblématique MTV Unplugged complètement, sans restrictions et avec beaucoup d’ambiance des années 90 pour que vous puissiez en profiter.

MTV déplace le grunge vers “ Unplugged ”

Les cinq premières années des années 90 ont été marquées par la présence du grunge comme style musical (et de vie pour beaucoup) qui est né et était en plein essor. Groupes comme Nirvana, Alice In Chains, Pilotes du Temple de Pierre, Soundgarden et bien sûr, Confiture de perles ils ont dépassé les palmarès de popularité et les affiches des festivals de musique les plus importants.

La puissance sonore de ces ensembles reposait sur leurs guitares tonitruantes et leurs performances énergiques. Ensuite, transférer tout ce potentiel vers un petit forum dans lequel le réglage se ferait uniquement avec des instruments acoustiques ne me paraissait pas une tâche facile. Cependant, MTV y parviendrait en prenant, à ce groupe de groupes, le combo mené par Eddie veder comme le premier acte d’un débranché ‘grungero».

L’émission acoustique de Pearl Jam arrive sur YouTube

Confiture de perles est monté sur la scène du MTV Unplugged le 16 mars 1992 sept mois seulement après le lancement Avoir, son premier album à succès. Le groupe était déjà reconnu pour sa forte présence sur scène, unoui l’attente de ce spectacle était sérieuse.

Accueilli par des applaudissements, le groupe est arrivé au forum de New York et a ouvert avec “Océans” continuer avec “État d’amour et de confiance” -inclus dans le film de 1992 Simple-. D’ici là, le batteur Dave abbruzzese avait officiellement rejoint le groupe et profité de ce concert acoustique pour surprendre les locaux et les étrangers avec sa façon de jouer.

Et ainsi les pistes suivantes sont passées, “Alive”, “Black”, “Jeremy et” Even Flow “, pour aboutir avec “Porche” dans lequel un Eddie contenu jusqu’à l’os libère toute l’énergie et lâche tout vers la fin de la chanson. Le chanteur est monté sur son siège, a commencé à s’agiter, a pris un stylo et a écrit ‘PRO-CHOICE ‘sur son bras, faisant allusion aux mouvements pro-avortement aux États-Unis.

Eh bien, ceux qui ont pu assister à l’événement et ceux qui ont pu le voir à la télévision ont désormais la liberté de revivre cet incroyable moment acoustique que Pearl Jam a donné au monde. Et si vous, comme beaucoup de gens, n’avez pas grandi dans cette décennie mais tu as découvert le groupe dans les années après, alors vous avez de la chance. Ici, nous vous laissons compléter le MTV Unplugged par Pearl Jam sur sa chaîne YouTube officielle en haute définition et toute la merde. Profites-en!

Voir sur YouTube