Phil Demmel dit qu’un monde d’opportunités s’est ouvert pour lui une fois qu’il a décidé de partir TÊTE DE LA MACHINE à la fin de la tournée nord-américaine du groupe à l’automne 2018.

« C’était mal vu, mais j’étais autorisé à faire d’autres choses[pendantquej’étaisdans[whileIwasinTÊTE DE LA MACHINE]», a déclaré le guitariste australien au Riff Crew dans une nouvelle interview.« Je faisais ALLÉGIANCE MÉTALLIQUE pendant que j’étais dans MH. Et je faisais certaines choses. Mais vers la fin… Putain, je ne sais pas à quel point je veux en parler.

« Nous y voilà, presque deux ans depuis que j’ai fait cette dernière tournée, et j’avais l’impression d’avoir assez parlé des mauvais trucs avec ce groupe. J’avais l’impression de me purger moi-même, et je voulais en arriver à un endroit où c’est comme…

« Le lendemain de mon départ TÊTE DE LA MACHINE, le jour où j’étais célibataire, j’ai reçu l’appel de TUEUR [àremplirpour[tofillinforGary Holt]Et depuis, c’est juste ce tourbillon de faire des choses [with other musicians].

«J’ai passé près de 16 ans à être ce guitariste de TÊTE DE LA MACHINE, et c’était une course tellement incroyable et c’était une expérience tellement cool, et je ne pouvais rien changer. Du négatif que j’ai appris et des relations dont j’ai appris et pour aller de l’avant. Donc je ne vais pas froncer les sourcils sur mon séjour là-bas – c’était une relation qui a juste empiré, puis nous nous sommes séparés. «

Selon Demmel, il lui a fallu un certain temps pour accepter le fait qu’il avait besoin de quitter le travail qui avait occupé la majeure partie de sa vie pendant une décennie et demie.

«Je ne veux pas dire que je le faisais juste pour un chèque de paie», dit-il. «C’était difficile de s’éloigner d’un si grand profil… je veux dire, jouer de la guitare pendant TÊTE DE LA MACHINE est putain de rad; c’est génial. C’était difficile de s’éloigner, même si je n’étais pas d’accord avec la direction ou la musique ou les airs ou des conneries internes. C’est toujours un travail difficile [to give up]. ‘Je ne vais pas jouer tous ces spectacles radicaux et voyager dans tous ces endroits et jouer de la musique pour vivre.’ «

L’année dernière, Demmel dit au « Dans les pitts du métal et du chaos moteur » podcast qui TÊTE DE LA MACHINE a fini par devenir un Robb Flynn projet solo vers la fin de son temps avec le groupe. «Nous n’étions pas un groupe», dit-il. « C’était Robble voyage, et on nous disait simplement ce qui allait se passer… Tout avait changé avec le temps. Merde, on était ensemble pendant 16 ans et des choses ont changé par la suite. C’est le groupe qu’il a créé. Alors les choses changent, et comme ce n’était pas ce à quoi nous avons convenu ou ce dont nous voulions faire partie,[lebatteur[drummerDave McClain et moi]juste à gauche. Alors nous faisons notre propre truc, et[[Robb]fait son truc. » Demmel a également dit que le côté musical de TÊTE DE LA MACHINE a pris un virage prononcé pour le pire pendant la phase d’écriture pour 2018 « Catharsis », un album qu’il a dit détester.

Demmel Raconté SiriusXMde Métal liquide qu’il y avait « beaucoup de choses » qu’il ne pouvait pas faire pendant qu’il était membre de TÊTE DE LA MACHINE, y compris parler à la presse. «Il y avait un moment où nous prenions des libertés et continuions [interviews], » Phil m’a dit. « Ça doit être là où les discussions qui ont suivi, c’était insupportable. C’était juste comme, ‘Mec, je frappe l’horloge ici. Je vais apparaître. Quelles chansons voulez-vous jouer? D’accord. Cool. On va jouer les chansons. Quand sont les dates? Ok. Cool. ‘ Pour le dernier cycle, c’était le chèque de paie. C’était ma vie. Je n’aimais plus mon travail. «

Phil a également révélé qu’il avait décidé d’arrêter TÊTE DE LA MACHINE après avoir passé « de nombreuses nuits de stress » à parler avec sa femme et parfois « perdre le sommeil » à cause de tout ce qui se passait avec le groupe. « Et il est juste arrivé au point où je [couldn’t] «C’est malsain pour moi physiquement, c’est totalement malsain pour moi mentalement, et ça fait des ravages sur ma famille maintenant, et c’est là que je dois tracer la ligne», dit-il. C’est pas marrant, et je dois quitter mon travail. Et il y avait une paille qui a brisé le dos du chameau. «

Demmel a passé une grande partie de la dernière année et demie à jouer des spectacles sporadiques avec les réunis LA VIOLENCE, qui a récemment signé un accord avec Disques Metal Blade. Le nouvel EP du groupe devrait sortir au début de 2021.

