Dans une récente interview avec Noise11.com, VIOLET FONCÉ bassiste Roger Glover a parlé du chanteur Ian Gillanla réticence apparente à interpréter la chanson classique du groupe « Enfant dans le temps » vivre. Gantier a expliqué: « Cela s’est passé il y a quelques années. Il a tracé une ligne dans le sable. Il a dit: ‘Je ne vais plus chanter cette chanson.’ Et c’était une décision personnelle, et nous devons nous en tenir à cela, car il est notre chanteur et nous le respectons.

« Nous avons écrit cette chanson quand nous avions 24 ans, et quand vous avez 24 ans, vous pouvez faire les choses très différemment de ce que vous pouvez quand vous avez 74 ans », a-t-il poursuivi. «Je pense que cela a aussi été un peu gâté par la politique du groupe à l’époque. Ian Gillan, un soir, il n’a pas pu continuer et il a dit: «J’ai un rhume. Je ne peux pas faire ‘Enfant dans le temps’ ce soir.’ Et[puis-[then-VIOLET FONCÉ guitariste] Ritchie [[Blackmore]a continué et a commencé à jouer les accords d’ouverture. Bien sûr, le public est devenu fou, et Ian a été forcé de le faire. C’est donc devenu un peu une cause célèbre. Et comme Ian vieilli, il a essayé de le faire, mais nous ne voulions pas tricher et faire jouer la meilleure harmonie par un sampler ou une guitare ou quelque chose comme ça. Et alors il a dit: ‘C’est ça. Je ne chante plus jamais cette chanson. Et ce n’est pas qu’il n’en soit pas fier; c’est juste qu’il ne veut pas le chanter. Et c’était… je ne sais pas depuis combien de temps c’était… il y a dix, quinze ans. «

« Enfant dans le temps » était à l’origine présenté sur VIOLET FONCÉalbum de 1970 « Deep Purple In Rock ». Il a été joué pour la dernière fois par le groupe lors de sa tournée européenne en 2002.

VIOLET FONCÉle nouvel album de, « Whoosh! », est sorti le 7 août via earMUSIC. Le LP a de nouveau été dirigé par le producteur canadien Bob Ezrin (BAISER, FLOYD ROSE, ALICE COOPER), qui a également travaillé sur les deux précédents albums studio du groupe, 2017 « Infini » et 2013 « Maintenant quoi?! »

