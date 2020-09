Dans une nouvelle interview avec la télévision finlandaise Kaaos, SŒUR TWISTED chanteur Dee Snider a été interrogé sur les raisons pour lesquelles tant d’Américains ont refusé les mesures de sécurité les plus élémentaires destinées à apprivoiser la pandémie de COVID-19, notamment le refus de porter des masques et la poursuite de la réunion en grands groupes. Beaucoup ont également adopté des théories de conspiration marginales affirmant que le nombre de morts de coronavirus a été exagéré et que la pandémie de COVID-19 fait partie d’une stratégie conçue par des élites mondiales – telles que Bill Gates – de déployer des vaccinations avec des puces de suivi qui seraient ensuite activées par la 5G, la technologie utilisée par les réseaux cellulaires.

Dee a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): « J’ai quelques très bonnes réponses ici, je pense. Ma femme a fait cette observation incroyable, parce que nous voyageons tellement. Et elle a dit: ‘Vous savez, les États-Unis sont toujours un pays jeune par rapport aux autres pays du monde ». Nous sommes comme des adolescents et les adolescents sont très rebelles: «Vous ne pouvez pas me dire quoi faire. Et c’est l’attitude américaine. Des pays comme [Finland] – pays européens – ont été établis pour des centaines et des centaines [of years]. Nous sommes deux cents ans [old]. Vous les gars, il y a mille ans que le premier homme était là, et la culture. Vous êtes donc un peuple plus mature, et cela se reflète dans les cultures européennes – vous le voyez. Pas tellement en Angleterre, mais vous le voyez en Scandinavie, c’est sûr.

« L’autre chose est qu’il y a ce manque de conscience du reste du monde pour la plupart des Américains », a-t-il poursuivi. «J’étais sur les réseaux sociaux en disant qu’il serait avantageux pour tout le monde de quitter son pays, de voyager et de voir des gens et de comprendre d’autres cultures. Le monde ne serait pas si étrange.

« Je parle aux jeunes, et ils disent: » Oh, oui. C’est une chose politique. Quand les élections seront terminées, elles disparaîtront. » Et c’était ma nièce », a-t-il ajouté. « J’ai dit: ‘Mais nous étions en Amérique du Sud. Ils ont [the pandemic there]. Et nous étions en Europe. Ils l’ont. Et notre safari africain a été annulé parce qu’en Afrique, ils l’ont. Et elle a dit: «Oh, c’est vrai? Elle ne savait pas que le reste du monde en avait. Elle pensait que c’était en Amérique uniquement.

« L’Amérique est très égoïste – très égocentrique. Et les jeunes surtout ne regardent pas les nouvelles. En Europe, vous êtes très connecté. Les frontières sont juste là.

« Les gens ont besoin de faire davantage l’expérience du monde et de comprendre qu’ils ne sont pas les seuls sur cette planète. »

Snider, qui vit à mi-temps au Belize, une minuscule nation d’Amérique centrale nichée au bord de la mer des Caraïbes, a poursuivi en disant qu’il était impressionné par la façon dont le coronavirus y était traité.

« Un petit pays [like that is] reconnaissant intelligemment que c’est un problème », at-il dit.« Et ils ont fermé le pays. Très difficile à faire, mais ils étaient très, très stricts et ils ont empêché COVID d’entrer. [The U.S. is] ce grand pays – nous avons tout cet argent, tout ce pouvoir, et nous ne pouvons pas rassembler notre merde. C’est ridicule. »

Plus tôt ce mois-ci, Snider claqué Donald Trump sur sa gestion de l’épidémie de coronavirus, affirmant que le président n’avait pas réussi à rassembler le peuple américain en temps de crise.

« Nous avons été à la gorge l’un de l’autre, » Dee m’a dit. «Le pays a été divisé en deux sur tant de choses différentes. Le fossé politique a été énorme. [this is when] vous êtes censé dire: «Vous savez quoi? Nous pouvons discuter de ces autres choses et ne pas être d’accord, mais cela nous affecte et nous fait du mal à tous. Nous devons nous rassembler et lutter contre cela comme un seul peuple », comme les Américains l’ont fait tout au long de l’histoire. Pourtant, la réponse du président, la réponse de la Maison Blanche a été de la politiser et de nous séparer davantage et d’en faire une question de politique au lieu de nous unir et de nous entraider. C’était donc l’occasion de vraiment rassembler le pays sur quelque chose de vraiment important, qui dépasse tous les autres B.S. dans le monde. Et il n’a pas réussi à le faire, et nous voyons les résultats. «

Au printemps dernier, un Yahoo Actualités sondage a révélé que 44% des républicains, 19% des démocrates et 24% des indépendants estiment que portes veut utiliser la vaccination de masse contre le coronavirus pour implanter des personnes avec des dispositifs de suivi. Quelques semaines plus tôt, une étude du Pew Research Center a révélé que 29% des Américains pensent que le virus a été fabriqué dans un laboratoire, bien que les preuves scientifiques suggèrent à une écrasante majorité qu’il s’agit d’un cas de transfert d’animaux.

