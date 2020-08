La semaine dernière, nous avons fait le point sur les négociations sur les plans de relance entre les responsables de la Maison Blanche et les dirigeants du Congrès. Maintenant, des détails supplémentaires sur ces pourparlers en cours jettent la lumière sur un calendrier pour certains des avantages – y compris un deuxième contrôle de relance.

Le moment choisi pour une deuxième vérification de relance – qui profiterait à tout le monde, des musiciens en tournée aux dirigeants en congé – reste incertain. Les négociations entre la Maison Blanche, les républicains du Sénat et la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) sont arrivées dans une certaine impasse à la fin de la semaine dernière, alors même que les Américains ont perdu leurs chèques de chômage fédéraux.

Dernières mises à jour: Les deuxièmes chèques de relance ne seront probablement pas livrés en août, en raison d’une impasse persistante au Congrès. Le week-end dernier, le président Trump a publié plusieurs décrets d’urgence pour maintenir l’assurance-chômage fédérale, maintenir le moratoire sur les expulsions et offrir d’autres secours temporaires aux Américains en difficulté financière. Nous aurons plus de détails à mesure qu’ils apparaîtront.

Les désaccords du Congrès – découlant en gros du désir de la Chambre d’adopter une loi d’une valeur d’environ 3 billions de dollars et du désir du Sénat contrôlé par les républicains de maintenir le coût du projet de loi à environ 1 billion de dollars – se sont poursuivis au cours du week-end.

Cet après-midi, cependant, une réunion d’environ deux heures (impliquant à nouveau le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, le président Pelosi et le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer) a été qualifiée de «productive» par le président Pelosi. Au moment d’écrire ces lignes, le secrétaire Mnuchin et CoS Meadows n’avaient pas commenté publiquement la conversation – bien que Meadows ait déclaré hier qu’il n’était «pas optimiste» quant à la conclusion d’un accord dans un proche avenir.

Malgré ces désaccords sur les allocations de chômage de 600 dollars par semaine, la protection contre la responsabilité des entreprises et des médecins, etc., il semble que les membres du Congrès des deux côtés de l’allée aient convenu que le prochain programme de secours comprendra un deuxième chèque de relance. En vertu de la loi HEALS du Sénat, ce deuxième chèque de relance, comme celui distribué aux non-dépendants dans le cadre de la loi CARES, vaudrait 1 200 $. En termes de différences entre le chèque de relance initial et une éventuelle deuxième édition, la loi HEALS empêcherait les agents de recouvrement fédéraux, étatiques ou privés de saisir l’indemnisation ponctuelle – sauf lorsqu’un bénéficiaire est en retard sur les paiements de pension alimentaire pour enfants, cela porte mentionnant.

Les personnes gagnant moins de 75 000 $ et les couples gagnant moins de 150 000 $ recevront un chèque de 1 200 $ ou 2 400 $, respectivement, si la HEALS Act devient loi dans sa forme actuelle. (Comme les démocrates du Congrès sont largement d’accord avec la disposition de contrôle de relance suggérée par les républicains, elle atteindra presque certainement la version finale de la législation – peut-être dans un montant plus élevé.) Le changement le plus remarquable dans le deuxième test de relance proposé par la loi HEALS est peut-être un Prime de 500 $ par personne à charge, quel que soit l’âge. La «prime pour personne à charge» de la loi CARES ne couvrait que les personnes âgées de 17 ans et moins, à l’exclusion des personnes âgées d’âge universitaire et des personnes à charge âgées.

Étant donné que le deuxième chèque de relance sera inclus dans la prochaine série d’aide économique fédérale – le président Pelosi s’oppose à la rédaction et à l’adoption de projets de loi pour des éléments individuels du paquet global – les bénéficiaires éligibles ne commenceront probablement pas à recevoir leur compensation avant environ deux semaines après une un accord global est conclu. Dans cette veine, les conversations des prochains jours entre la Maison Blanche et les dirigeants du Congrès auront un impact direct sur le calendrier du déploiement d’un éventuel deuxième contrôle de relance.

Plus que cela se développe.