Quel est le chemin vers la gloire de l’écriture de chansons? Lors d’un récent événement Happy Hour en direct, la plate-forme de licence et de distribution de musique Songtradr a invité deux auteurs-compositeurs et producteurs réputés à discuter de leurs réussites inattendues.

Digital Music News était présent pour la fonction virtuelle d’une heure, organisée par Songtradr CXO Victoria Wiltshire. Le premier invité, producteur et auteur-compositeur de l’événement à distance, Benj Heard, a écrit pour un éventail d’artistes primés et de grandes marques tout au long de sa carrière, en plus de développer des talents pour Sony Music et Universal Music. Et tout en parlant de la façon de réussir en tant qu’auteur-compositeur, le chanteur de «Half as Good» a souligné qu’il continue de sortir de la musique en tant qu’artiste.

En plus d’écrire avec Sean Kingston, Alien Ant Farm et de nombreux autres artistes bien connus, le deuxième invité de Happy Hour, collègue producteur et auteur-compositeur Esjay Jones, a signé des accords de synchronisation sur Insatiable et Dark de Netflix. Le travail de ce natif d’Afrique du Sud est également apparu dans des publicités pour Vaseline, Maybelline et Ardène, pour n’en citer que quelques-unes.

1. Prioriser la qualité – Ne pas cibler un public – pour des résultats à long terme

Vers le début de l’Happy Hour, Esjay Jones a abordé un point important en décrivant son premier placement. L’accord – pour une « publicité pour VW ou pour une Jeep » – est arrivé vers 2008, lorsque le buteur de Step Up sortait encore de la musique sous le nom de Stealing Love Jones. Notamment, Jones ne cherchait pas d’opportunités de synchronisation pour le moment, et la possibilité se présentait de manière organique.

« Lorsqu’un superviseur musical trouve une chanson qu’il aime et qui se trouve être coupée par un artiste, c’est comme » Eh bien, c’est celle que nous voulons « », a déclaré Jones.

Heard a également parlé de son premier placement en composition de chansons, sur 16 et Pregnant, et a déclaré qu’il avait initialement créé la chanson pour une collecte de fonds. Après que le morceau soit resté inutilisé lors de l’événement, Heard l’a sorti dans un EP et a remis le travail à un superviseur musical. En d’autres termes, en donnant la priorité à la qualité – et en évitant de cibler un public spécifique – pendant le processus d’écriture, Jones et Heard se sont mis en place pour obtenir des résultats.

« Je n’ai jamais écrit pour un pitch et obtenu le pitch », a déclaré Benj Heard aux téléspectateurs. «Mais tout ce que j’ai écrit sous forme de pitch a été placé ailleurs.»

2. Cultivez les relations avec les superviseurs musicaux – par la préparation et autrement

Heard et Jones ont également souligné que la préparation et l’établissement de relations solides avec les superviseurs musicaux ont un impact majeur sur le succès de l’écriture. La qualité sous-jacente est primordiale, une fois de plus, mais les placements seront décidément difficiles à trouver si l’on est peu amical (ou même inconsidéré) envers les superviseurs ou d’autres professionnels du placement.

« Une grande partie de cela est de se préparer au succès, car vous ne pouvez pas prédire comment un placement va venir ni d’où il va venir », a déclaré Heard.

«Donc, pour avoir tous vos canards d’affilée, faites sortir tous vos fichiers dans des formats corrects et des versions alternatives et instrumentales et d’enregistrement. Et faites en sorte qu’il soit aussi facile que possible pour le superviseur de prendre la chanson s’il le souhaite. »

Jones a fait écho à ce sentiment, déclarant: «Il s’agit vraiment de construire des relations. Cela crée vraiment ces relations avec les superviseurs musicaux. «

Et faire des choses positives que la plupart des autres artistes, auteurs-compositeurs et producteurs ne font peut-être pas est un élément clé de ces relations, selon Jones.

« Cela va encore plus loin – et être à l’heure, parce que croyez-le ou non, les gens de l’industrie de la musique ne sont jamais à l’heure ou ne respectent pas les délais », a-t-elle déclaré.

3. Collaborez avec différents auteurs-compositeurs et producteurs chaque fois que possible

Selon Jones et Heard, les avantages de se connecter et de collaborer avec différents auteurs-compositeurs, y compris le déblocage d’opportunités professionnelles, l’apprentissage et la création d’excellente musique, sont immenses.

«Je crois vraiment en ce lien humain», a déclaré Jones. «Je pense qu’il est important de sortir et de rencontrer des gens. Il est important d’être humble, d’écouter les gens, de collaborer. … Je pense que les musiciens ont leur propre magie, et lorsque musiciens et musiciens se réunissent, c’est juste la chose la plus incroyable. «

Inutile de dire que les efforts de sensibilisation et de collaboration ont radicalement changé au milieu de la pandémie COVID-19, mais Jones a mentionné les commentaires sur les réseaux sociaux, les courriels et les événements de réseautage à distance comme des possibilités viables, faisant ressortir le problème en notant qu’elle aimerait travailler avec. Entendu.

4. Développer des compétences supplémentaires pour compléter les capacités de toplining

Contrairement à l’opinion de nombreux membres de la communauté musicale, les invités de Happy Hour ont indiqué que les compétences instrumentales et logicielles peuvent considérablement renforcer les capacités d’écriture de chansons et les perspectives de placement.

« Je pense qu’il est important en tant que joueur de premier plan que vous sachiez jouer quelque chose », a déclaré Jones. « C’est toujours étrange pour moi quand les gens disent qu’ils sont un auteur-compositeur et qu’ils n’écrivent que des paroles et une mélodie, mais qu’ils ne peuvent pas définir la structure des accords de base. »

Heard a souscrit à l’évaluation et a développé l’idée en termes de potentiel de placement, en disant: « En partant de là, je pense qu’il est vraiment très utile de savoir comment faire fonctionner une sorte de DAW [digital audio workstation]. … Simplement pouvoir avoir l’indépendance nécessaire pour faire sa propre musique.

« Et même si vous savez comment produire et que cela ne vaut peut-être pas la peine, si vous pouvez au moins apprendre à suivre votre propre voix, ce serait incroyable. »

5. Développer un vaste corpus de travail

Enfin, Jones et Heard ont décrit les avantages aux multiples facettes du développement d’une collection importante de chansons. Comprendre la profondeur de ces divers avantages fait partie intégrante de la compréhension de la réussite en tant qu’auteur-compositeur, ont précisé les invités de Happy Hour.

«Vous devez vous entraîner chaque jour pour améliorer vos compétences», a déclaré Jones. « Je suis seul dans cette pièce pendant environ 16 heures par jour. »

Heard était une fois de plus sur la même longueur d’onde, caractérisant l’écriture de chansons comme un «muscle» qu’il faut «continuer à faire de l’exercice». Plus largement, une activité fréquente améliore les compétences en composition et en production, et une production considérable fera de chaque œuvre achevée un pas vers des choses plus grandes et meilleures.

«Et souvent, vous trouverez – en particulier dans la production – que vous aimez tirer des choses de cette chanson que vous venez de terminer», a déclaré Heard.

Les fans peuvent visionner la rediffusion complète du Songtradr Happy Hour sur YouTube. La prochaine édition – prévue pour le jeudi 3 septembre – invitera des musiciens en tournée à discuter de la façon dont ils ont fait face et sont restés connectés tout au long de la pandémie COVID-19.