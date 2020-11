À ce stade de l’année et avec de nombreux concerts et festivals reportés à 2021, il est inévitable de ne pas ressentir un peu de nostalgie et de tristesse, surtout ceux qui aiment profiter de la musique live. Et il est inévitable que nous ne nous souvenions pas de ces événements que nous attendions avec une grande anxiété et que nous comptions les heures jusqu’à leur arrivée, parmi eux, bien sûr, le Corona Capital.

Pendant 10 éditions, ce festival nous a fait danser, chanter et vivre plein de souvenirs inoubliables. Qui n’a pas été excité quand il a vu des groupes sur l’une de ses affiches que nous n’aurions jamais pensé voir au Mexique? Ou aussi ceux qui, bien qu’ils nous aient rendu visite à plusieurs reprises, ne se lassent pas d’apprécier à leur retour. Que grâce à la variété des groupes et des artistes, lou ils se sont positionnés comme l’un des meilleurs festivals non seulement dans notre pays, mais aussi dans le monde.

Vous pouvez également lire: LEMON TO THE WOUND: 10 ARTISTES QUE NOUS SOMMES SÛR D’AVOIR VOIR À CORONA CAPITAL 2020

Que savez-vous de Corona Capital?

Et si, Nous savons que ce 2020 nous n’aurons pas la chance d’être dans le virage 4 de l’autodrome Hermanos Rodríguez, courant entre les étapes avec tous nos [email protected] (et perdez-les, jiar jiar), en nous jetant un chela et en profitant avec des milliers de personnes de la programmation incroyable que les organisateurs du festival ont toujours réunie. Cependant, Aujourd’hui, nous avons un défi pour tous ceux qui, comme nous, lui manquent plus que son ex.

Nous sommes très clairs que vous, chers lecteurs, Ce sont des experts de Corona Capital. Ils connaissent parfaitement les dates importantes, depuis le moment où il a lieu, le jour où ils révèlent l’affiche, la vente des billets et les horaires; à d’autres types de choses comme le coût des gelées à l’intérieur du festival, les groupes qui se sont produits le plus souvent et la distance à laquelle se trouvent chacune des scènes. En gros, quelques maîtres sur le sujet.

Vous pouvez également lire: NOUS NE PLURONS PAS: CE SONT 50 CHOSES QUI NOUS MANQUENT À PROPOS DE LA COURONNE CAPITALE

Mais aujourd’hui nous voulons Mettez-les au défi et soumettez-les à un court quiz sur leurs connaissances de Corona Capital, de ces choses évidentes à des données un peu plus clouées, pour savoir si elles sont simples et en savoir plus que quiconque à ce sujet. Sont-ils à la bonne taille? Ou comme le disent nos amis des Prairie Bars, avez-vous peur du succès? Ensuite, nous les laissons pour que vous vous souveniez affectueusement du festival.

Ça va? Comment s’est déroulé le quiz? Partagez vos résultats avec nous!

Voir sur YouTube