En près de 30 ans d’expérience Eminem a réussi à réaliser plusieurs réalisations qui l’ont conduit à être classé comme l’un des rappeurs les plus importants de ces derniers temps, car les décennies passent et son nom est aussi présent qu’il y a quelques années quand le monde est devenu fou avec des disques comme The Slim Shady LP ou The Marshall Mathers LP.

Rappelez-vous juste l’émoi qu’Eminem a causé il y a quelques mois lorsqu’il a fait une apparition surprise à la cérémonie des 92 Oscars, où, après de nombreuses années, il a réglé un compte en attente avec l’Académie lorsqu’il a interprété la chanson “Lose Yourself” du célèbre Dolby Theatre.

Il y aura un Funko B-Rabbit (aka Eminem)!

Comme vous vous en souviendrez, en 2003, cette chanson a donné à Eminem un Oscar de la “Meilleure chanson originale” grâce au film 8 Mile., une cassette inspirée des premiers pas d’Eminem dans le monde du rap et que beaucoup d’entre vous se souviennent sûrement avoir vue il y a 17 ans (il pleuvait déjà). Si c’est le cas et qu’ils le sont cinéphiles alors vous avez de la chance.

Et est-ce que l’entreprise Funko a annoncé via son compte Instagram qu’il sera bientôt en vente une figure de James (Jimmy) «B-Rabbit» Smith Jr., le personnage qu’Eminem joue dans 8 Mile, et qui sera caractérisé par les costumes que le rappeur montre dans le film (oui, avec un chapeau et le tout).

La figurine du personnage de ‘8 Mile’ est déjà en pré-vente

Selon votre message, Le B-Rabbit Funko est déjà en pré-vente via le site Hot Topic. La mauvaise nouvelle est que pour le moment, il ne sera disponible que pour les envois aux États-Unis, donc bien sûr ici au Mexique nous devrons attendre quelques mois (à cause d’une pandémie) pour pouvoir avoir ce précieux personnage Funko qui ajoute une ligne de plus au tigre d’Eminem.

Quoi qu’il en soit, au moins on peut dire qu’Eminem a été très actif cette année, car en plus de nous donner Music to be Murdered By, son onzième album studio, il nous a également donné une chanson intitulée “Les aventures de Moon Man et Slim Shady”, où il a frappé durement ceux qui refusent de suivre les mesures préventives contre le COVID-19.

