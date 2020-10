Eric Clapton = Mots majeurs. Nous parlons du n ° 2 sur la liste des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps par Pierre roulante, ou n ° 4 sur la liste des 50 meilleurs guitaristes pour Gibson. Je veux dire, l’un des meilleurs guitaristes de tous les temps, haut la main.

Le premier groupe de Clapton était Les Yardbirds, qu’il rejoignit en 1963. A cette époque, il jouait sur une Telecaster, mais dès qu’il le put, il en acheta une Gibson Cherry Red ES-335, qui l’accompagnerait non seulement dans ce groupe mais aussi avec plusieurs des suivants: Cream, Bluesbreakers et Blind Faith de John Mayall.

Et Clapton n’a pas été le seul Gibson à jouer. Occasion a acquis un Gibson Les Paul Cherry Sunburst, mais il ne l’a pas eu longtemps car elle a été volée dans sa salle de répétition (quand il jouait avec Cream), et peu de temps après, il a obtenu sa guitare la plus emblématique de l’époque: Une Gibson SG Standard de 1964, connue sous le nom de “The fool” (Fou).

Cette guitare a été jouée exclusivement pendant son temps à Crème, bien qu’il l’ait finalement donné à George Harrison (Les Beatles). La guitare a eu plusieurs propriétaires depuis, et a finalement été acquise par un collectionneur qui a payé 500 000 $.

Et ce ne sont pas les seuls Gibson qu’il a joué, car il a aussi eu d’autres Les Paul, et un Oiseau de feu.

Scène avec Stratocaster

À la fin de 69, Eric Clapton est passé à Fender Stratocaster, bien qu’il en ait déjà acheté une en 67. Avec sa première Strat, il enregistre ses débuts en solo (vous pouvez voir la guitare sur la pochette de l’album), et la chanson mythique “Layla” (1970), de son album “Layla et autres chansons d’amour assorties”.

Mais la Strat la plus connue est peut-être la «Blackie». D’où vient-il? Clapton a acheté six Fender Stratocaster à Nashville, et en a donné trois à George Harrison, Steve Winwood et Pete Townshend (quels amis…). Avec les trois autres, il a conservé les parties qu’il aimait le plus de chacun pour assembler son légendaire «Blackie». Fender a même créé une gamme “Eric Clapton Signature Stratocasters” basé sur le Blackie.

La première apparition de cette guitare remonte à 1973, et il l’a utilisée jusqu’en 85, quand il a commencé à avoir des problèmes avec le manche, et lui a donné une «retraite» bien méritée. Depuis, il a utilisé de nombreuses autres Strat (pour enregistrer “From the Craddle” en 1994, il a utilisé environ 50 guitares).

Depuis lors, Clapton a utilisé presque exclusivement des Stratocasters, ainsi que diverses acoustiques Martin.

Amplis et effets

Dans ses premières années avec les Yardbirds, il a utilisé un Vox AC30 avec sa Telecaster, mais pour enregistrer l’album, il a utilisé un Modèle Marshall 1962. Il a continué avec Marshall en 1966, quand il est passé à un Modèle JTM100 1959, avec un 4X12 équipé de Celestions 12 ″.

Mais tout comme avec les guitares, Eric Clapton a également utilisé divers amplis Fender. Fender Dual Showman, Fender Champ (pendant l’enregistrement Layla), ou ’57 Fender Twin Tweed.

Au milieu des années 1980, Clapton est retourné au maréchal avec un JCM 800, bien qu’il utilisait parfois des têtes Dean Markley. Pendant l’enregistrement de “From the Cradle”, Clapton a utilisé un amplificateur SLO 100s construit par Mike Soldano.

Plus récemment, Clapton utilise presque toujours un Fender Custom Shop Twin Tweed.

Modifier les effets

Eric Clapton n’a pas utilisé trop de pédales d’effets dans sa carrière, étant assez fan de la sortie du son de l’ampli tel quel. Pendant son séjour à Cream, Eric Clapton a utilisé le Pédale Wah Vox V847. Plus tard, il a également utilisé le Crybaby 535 de Dunlop, et le Boss CE-3 et le pilote Blues.

En ce qui concerne les cordes, il a principalement utilisé Earnie Ball (.10 – .46).