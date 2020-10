Ressemble Foo combattants Ce n’est pas facile, car ils ont un style très particulier: ils jouent avec trois guitaristes et utilisent un certain nombre d’accords ouverts et de cordes ouvertes, ce qui leur donne le son épais qui les caractérise. La bonne nouvelle est qu’ils ont utilisé des équipements tellement différents au cours des années où ils sont en affaires, que si vous voulez leur ressembler, vous avez beaucoup d’options.

Les Foo Fighters n’utilisent pas le même équipement dans les enregistrements que dans les spectacles en direct, en fait lors de l’enregistrement, ils font souvent beaucoup d’expériences. Sur l’un de leurs premiers disques, ils ont mis un morceau de guitare enregistré avec un petit Marshall dans une boîte, pour lui donner cette “sensation grunge” qu’ils recherchaient.

Guitares, basses et amplis utilisés par Foo Fighters

Dave Grohl

Dave Grohl C’est un grand fan de Gibson et la plupart de ses guitares sont de cette marque. La Gibson Trini Lopez ES-335 C’est peut-être le plus connu, mais il a également utilisé divers modèles de Explorateur Oui Oiseau de feu. Il a aussi une combinaison de cordes unique (avec une épaisseur de .11), mais avec le 5ème et le 6ème plus épais, un .60 pour le 6ème et un .42 pour le 5ème. C’est une combinaison qui ne peut pas être achetée en un seul jeu, que son luthier appelle “cordes Frankenstein”. Il a également utilisé SG, et d’autres marques telles que PRS, Epiphone ou Ampeg (ici vous pouvez trouver plus de modèles).

Concernant les applicateurs, il a commencé à utiliser Marshall JCM 900, bien que vivant, il a utilisé le Mesa Boogie Dual Rectifier. Pour les enregistrements, il a utilisé d’autres marques telles que Orange ou Fender Hot Rod, bien que sans aucun doute le plus utilisé dans toute sa carrière soit le Vox AC 30. Bien que Grohl ne tire pas beaucoup sur les pédales, les plus couramment utilisés sont Retard analogique Boss DM-2, le Retard numérique Boss DD-3, Y MXR Phase 90.

Chris Shiflett et Pat Smear

Bien que Pat Smear ait beaucoup utilisé Gibson SG personnalisé Avant de jouer avec Foo Fighters, avec ce groupe il a presque toujours joué avec des guitares Hagstrom. Chris Shiflett joue les deux avec Telecaster Fender comme avec Les Paul personnalisé. Ni Pat ni Grohl n’utilisent à peine de pédales, mais Chris en a plusieurs Pédales Strymon (Lex, Flint, Blue Sky, Timeline…).

Sur les amplificateurs, Patt Smear utilise souvent Peavey (6505+), et Chris utilise les deux Vox AC 30 comme Mesa Boogie.

Nate Mendel

Le bassiste de Foo Fighters a sa propre série Fender, The Nate Mendel Precission Bass, généralement avec des amplificateurs Ashdown, avec qui il a également développé une pédale, la Pédale à double distorsion Nate Mendel Signature NM2. Pour les concerts acoustiques, utilisez un Ovation B778.

Batterie (Taylor Hawkins)

Taylor Hawkins est assez fidèle à l’équipe, c’est pourquoi il utilise Batteries Gretsch depuis plus de 10 ans. La plupart des plats sont Zildjian, et les patchs, Aviron. Les supports qu’il utilise sont Gibraltar.

Qui sont les Foo Fighters?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici sans savoir qui sont les Foo Fighters, euh… merci? XD

Bien que vous puissiez en savoir plus en jetant un œil à Wikipédia, Je résume tout ce qui est possible: Foo Fighters est le groupe créé par Dave Grohl, ancien batteur de Nirvana et Scream, (bien que dans Foo Fighters il soit guitariste et chanteur). C’est l’un des plus grands groupes de rock du 21ème siècle, et ils ont une collection totalement enviable de récompenses et de reconnaissances (11 grammys, par exemple). Ils ont joué dans toutes les grandes émissions de télévision aux États-Unis et ont fait plusieurs tournées à travers le monde. Ils ne sont pas aussi populaires dans le sud des États-Unis, car une vidéo controversée, mais comme presque tout, c’est une situation qu’ils ont résolue en utilisant leur sens de l’humour bien connu: une fois, rejoindre une manifestation contre eux-mêmes, et une autre, offrir un concert alternatif pour ceux qui ne voulaient pas voir Foo Fighters, avec un répertoire pays (et évidemment sans dire que c’était eux;).

Il s’agit de Foo combattantsNous ne pouvons pas vous donner leurs 11 Grammys mais nous pouvons vous aider à comprendre à quoi ils ressemblent… S’il y a un autre groupe dont vous voulez connaître l’équipe en profondeur, laissez-nous un commentaire; si nous pouvons, nous vous le dirons;)