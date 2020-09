Vous connaissez peut-être Ferg mais qui est ASAP Illz? Le co-fondateur d’ASAP Mob a surpris les fans avec une annonce choquante. Voyons cela.

Il est tout à fait fascinant de retracer la progression du hip-hop tout au long du nouveau siècle.

Certains des artistes les plus influents et les plus accomplis du genre se sont épanouis au cours des vingt dernières années, qu’il s’agisse de mastodontes grand public comme Kanye West et Kendrick Lamar ou de créations plus expérimentales telles que Earl Sweatshirt.

En effet, de nombreux collectifs sont également nés de cette époque et celui qui s’est avéré tout simplement inignorable est le ASAP Mob.

Formé à Harlem, New York, en 2006, le collectif comprend des rappeurs, des designers, des réalisateurs et des producteurs, qui se réunissent pour se forger une identité très distincte et séduisante.

Le groupe a été popularisé avec la sortie de leur première mixtape – Lords Never Worry – en 2012. Depuis lors, les membres d’ASAP ont connu un succès variable grâce à des carrières en solo.

ASAP Rocky est sans doute le plus connu du collectif, mais il a présenté pas mal de gros frappeurs au fil des ans. Néanmoins, les choses bougent en ce moment…

ASAP Ferg hors de l’ASAP Mob?

Tel que rapporté par The Independent, ASAP Illz a fait valoir que ASAP Ferg ne faisait plus partie de l’ASAP Mob.

Ils rapportent qu’il a annoncé la nouvelle présumée sur Instagram, en disant: « Ferg est pas ASAP PLUS PASSÉ les gars … Ce n **** brûlé, les chansons stupides trash mr hymne ne peuvent pas aller bien. »

Il a ajouté: « N *** s soyez vos hommes pour essayer de choisir votre cerveau et voler pas pour être fidèle et réel. »

La source précédente note également qu’Illz a partagé des SMS présumés entre lui et Ferg qui montraient des signes de leur partenariat en déclin.

Beaucoup seront familiers avec le populaire single de Ferg en 2020, Move Ya Hips (feat. Nicki Minaj & Madeintyo), mais seront peut-être un peu moins familiers avec le travail d’Illz.

Corrigeons cela….

Qui est ASAP Illz?

Asap Illz est membre et co-fondateur de l’ASAP Mob, célèbre pour son travail de mannequin et de designer.

Comme l’a souligné Famous Birthdays, le joueur de 29 ans a impressionné par ses débuts sur le podium à la Fashion Week de New York 2014 et a été le visage de marques telles que DKNY et Stussy.

Ainsi, alors que Ferg est devenu une figure populaire dans le domaine du hip-hop, Illz a aidé la foule à avoir une part importante dans le domaine de la mode, interviewée par des gens comme GQ tout au long de sa carrière.

En 2014, il a été interviewé par The Fader, exprimant: «Je veux être quelqu’un que les gens vont connaître… pas seulement pour une ou deux choses, mais pour une étendue de choses – pour être une personne talentueuse.»

Bien sûr, faire partie du célèbre collectif l’a aidé tout au long de son parcours.

Inévitablement, la mode a été abordée dans l’interview et il a donné un aperçu de ses goûts: «J’aime beaucoup de vieux trucs de créateurs que vous ne pouvez pas vraiment retrouver … J’aime les costumes avec un look sportif et classe. Je n’aime pas quand la marque est partout, comme d’accord, c’est Wang. Je n’ai jamais vraiment eu de démangeaisons pour ce genre de choses.

Il est également le PDG de Disco Inferno et vous pouvez découvrir leur gamme de vêtements ici.

