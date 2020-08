R. Kelly a eu une confrontation physique avec un codétenu alors qu’il était derrière les barreaux.

Selon TMZ, un détenu frustré a sauté et a attaqué la superstar du R&B dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de Chicago, où il attend son procès pour abus sexuel fédéral.

Des sources d’application de la loi fédérale affirment que Kelly était assise sur son lit lorsqu’un autre détenu est entré dans sa cellule et a commencé à le frapper. Le détenu aurait été en colère parce que le centre de détention avait été placé sous clé à plusieurs reprises en raison des manifestants de Kelly devant la prison.

Cependant, le combat n’a pas duré longtemps. On ne sait pas si un autre détenu ou des gardiens de prison l’ont séparé. Un médecin aurait examiné le chanteur de 53 ans et aurait déterminé qu’il allait bien et qu’il n’avait pas de blessures graves.

L’avocat de Kelly, Steven Greenberg, a refusé de commenter l’incident, affirmant seulement que Kelly avait été un détenu modèle.

Kelly s’est rendue à la police de Chicago l’année dernière et attend son procès. Il a plaidé non coupable des accusations et devrait être jugé pour la première fois à New York, la sélection du jury devant commencer le 29 septembre. Cependant, la date pourrait être reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon les procureurs, trois des associés de Kelly ont tenté d’influencer des témoins potentiels avant le procès en les intimidant et en les soudoyant. Un homme aurait incendié une voiture garée devant la maison d’une femme qui avait accusé Kelly d’abus, tandis qu’un autre de ses accusateurs aurait reçu une offre de 500 000 dollars pour acheter son silence.

