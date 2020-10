Rage contre la machine C’est sans aucun doute l’un des groupes les plus importants des années 90. Avec leur musique rebelle, ils sont devenus l’un des groupes les plus emblématiques de cette époque, devenir une base de fans fidèles dans le monde entier.

Précisément à la fin de ce temps, Zach De La Rocha et compagnie ils se préparaient à lancer La bataille de Los Angeles, leur troisième album studio à succès, qui les a embarqués dans une tournée mondiale arrivée à Mexico en octobre 1999. Maintenant, ce formidable concert dans la capitale aztèque a atteint les plateformes numériques pour la première fois de l’histoire.

Rage Against the Machine et son arrivée au Mexique

C’était en 1999 et Rage contre la machine ils étaient prêts à laisser tomber la bombe qui serait leur troisième label. La bataille de Los Angeles Il est arrivé au marché pendant les premiers jours de novembre de cette année-là, précédé d’une longue tournée qui avait commencé depuis janvier pour le promouvoir.

Le groupe a offert des spectacles dans diverses parties du monde: Japon, Corée du Sud, Angleterre, Canada et, bien sûr, Le Mexique comme dernière présentation en dehors des États-Unis avant la publication du matériel. Et il semble que le groupe ait été ravi de l’intensité du public mexicain, car ce concert est sorti en vidéo quelques années plus tard. à la fois sur VHS et DVD.

La bataille de Mexico atteint les plates-formes

Zach De La Rocha, Tom Morello, Brad Wilk et Tim Commerford ils sont arrivés à Mexico le 28 octobre 1999 pour reprendre le Palacio de los Deportes avec une setlist qui comprenait des chansons comme “Témoignez “,” Guerrilla Radio “et” Sleep Now in the Fire “, jusque-là inconnu mais qui finirait par devenir ses classiques.

Maintenant, cette présentation vient de fêter son 21e anniversaire et Rage Against The Machine veut célébrer avec ses fans. Pour la première fois de son histoire, La bataille de Mexico atteint les plateformes numériques, précisément Spotify et Apple Music. La montée comprend 15 pistes dont beaucoup profiteront pour se souvenir de la puissance et de l’énergie de ce concert.

Le groupe américain a non seulement partagé les pistes de l’émission en streaming, tIls célèbrent également l’anniversaire du concert avec trois chemises spéciales. Les vêtements ont été conçus par le collectif d’art mexicain LxsDos et l’artiste national Vlocke Negro en collaboration avec le groupe. Vous pouvez déjà les obtenir pour 40 dollars (un peu plus de 800 pesos) dans la boutique en ligne du groupe. Nous les montrons ci-dessous.