Mauvaise nouvelle pour le monde de la musique. Au petit matin de ce samedi 22 août, Les Red Hot Chili Peppers ont confirmé la mort de Jack Sherman, leur ancien guitariste et qui a participé au premier album du groupe, qui est actuellement composé de Anthony Kiedis, John Frusciante, Michael «Flea» Balzary et Chad Smith.

À travers leurs réseaux sociaux, le groupe originaire de Los Angeles, en Californie, a rapporté la mort de Sherman, qui les a également accompagnés lors de leur première tournée aux États-Unis. « Nous, membres de la famille RHCP, souhaitons à Jack Sherman de naviguer en douceur vers les mondes au-delà, car il est décédé », mentionne le groupe dans ses messages.

Nous, membres de la famille RHCP, souhaitons à Jack Sherman une navigation fluide dans les mondes au-delà, car il est décédé. Jack a joué sur notre premier album ainsi que sur notre première tournée aux USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN – Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) 22 août 2020

« C’était un gars unique et nous le remercions pour tous les bons, mauvais et entre les moments », a ajouté le groupe, qui souhaitait le repos et la paix éternels à Jack Sherman, surnommé « The Pirate King » et qui en 1983 rejoint les Red Hot Chili Peppers pour remplacer Hillel slovaque, qui a quitté le groupe pour rejoindre un autre groupe appelé «What Is This?».

La relation difficile entre Jack Sherman et les RHCP

Bien que Jack Sherman ait participé aux deux premiers albums du groupe (qui n’ont pas eu autant de succès que les derniers) et les a même accompagnés lors de la première tournée des Red Hot Chili Peppers, il était bien connu que Sherman et Anthony Kiedis avaient une relation plutôt compliquée, comme ils se disputaient constamment.

En fait, c’était ce a incité le groupe à renvoyer Sherman et à réintégrer Hillel slovaque dans ses rangs. Quelque chose qui n’a pas exactement éliminé le guitariste du monde musical, car après cela, il s’est consacré à collaborer sur les œuvres de divers artistes tels que Bob Dylan, George Clinton, Peter Case, entre autres.

En 2012, il était très offensé de ne pas avoir été invité à l’intronisation du RHCP au «Rock & Roll Hall of Fame»

En 2012, quand Anthony Kiedis et sa compagnie ont été intronisés au «Rock & Roll Hall of Fame», Sherman a déclaré dans une interview avec Billboard qu’il était très offensé par cette décision. que le comité de cette salle avait, puisqu’il n’est entré que dans trois des huit guitaristes que le groupe californien a eu dans son histoire. De toute évidence, il n’a pas été inclus.

« C’est vraiment douloureux de voir toute cette célébration et d’être laissé de côté. »Dit Sherman à l’époque. «Je ne prétends pas avoir apporté autre chose au groupe… mais plutôt que vous avez évolué dans des conditions difficiles pour essayer de le faire fonctionner, et je pense que c’est ce que vous faites dans un travail (…) Je suis déshonoré et ça craint. « a souligné l’ex-guitariste, qui a approché ses anciens coéquipiers pour faire appel de la décision. Le tout sans succès.

Malgré toutes les frictions qu’il a pu y avoir, pIl semble que les Red Hot Chili Peppers aient du respect et de l’affection pour Jack Sherman, décédé à l’âge de 64 ans et de causes non encore confirmées.

Voir sur YouTube