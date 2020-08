Le 28 août 1993 était le jour de la mort de Bruce Dickinson. Sorte de.

Bruce faisait partie de la machine Iron Maiden depuis plus d’une décennie à ce moment-là, avec son charisme et sa voix d’opéra aidant à amener le groupe à la célébrité mondiale. Ils avaient fait sept albums ensemble et tourné dans le monde entier. La machine Maiden avait longtemps été un succès, mais les choses étaient routinières.

«Travail acharné, bons gars, relativement sûrs, bien gérés», Bruce a résumé l’état du groupe à l’époque dans une interview radio ultérieure à Q104. « Toutes les choses [to which] les gens disaient: « Hé, c’est un travail fiable. » C’était ma vie à Iron Maiden. Je me suis dit: «Ce n’est pas suffisant. Je suis trop jeune pour m’y installer. « »

La machine Maiden avait longtemps été une machine réussie et prolifique, mais les choses étaient routinières. Donc, avant le début de leur tournée Real Live en 1993, Bruce a décidé d’arrêter, désireux de quelque chose de nouveau. Il a accepté d’honorer les dates du printemps et de l’été du groupe, mais par la suite, il a décidé de se concentrer pleinement sur sa carrière solo.

Son dernier concert était un spectacle spectaculaire sans frais, présenté comme Raising Hell et filmé dans les célèbres Pinewood Studios devant un public spécialement invité. Le magicien Simon Drake était le MC de la soirée, présentant Maiden avant de réapparaître de temps en temps pour une théâtralité morbide. Il a scié une femme en deux pendant Apportez votre fille au massacre. Il a coupé les mains du guitariste Dave Murray. Et, pour la grande finale, il a enlevé Bruce lors du set plus proche Iron Maiden.

Le collectif ténébreux de cinglés de Simon, comprenant une petite personne bourdonnante et une femme musclée avec des dreadlocks, a forcé Bruce à devenir une jeune fille de fer (oh, l’ironie). Les fans ont vu des pointes sortir lentement de l’appareil. Une porte bien placée a été ouverte, révélant le visage «mort» du chanteur, du sang suintant de ses lèvres. Enfin, la mascotte du groupe Eddie est entrée, a empalé Simon sur une lance et a enlevé la tête de Bruce, la montant derrière le cadavre du magicien. Crédits de roulement.

Ni le groupe ni Bruce n’ont brillé aussi brillamment après leur séparation. Bien que le chanteur ait été acclamé avec ses albums solo Accident Of Birth et Chemical Wedding, il n’a pas pu faire une percée commerciale majeure. Pendant ce temps, ses anciens camarades du groupe ont sorti une paire d’albums mal reçus avec le chanteur de remplacement Blaze Bayler. Les retrouvailles des fêtes de 1999 ont été une bénédiction pour tout le monde, notamment pour leurs fans, qui ont depuis profité de deux décennies de majesté revigorée.