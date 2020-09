Le 3 septembre 1984, Iron Maiden sort son cinquième album, Powerslave. Le coup d’envoi avec le débutant exaltant Aces High et la conclusion avec l’épopée de prog-metal gargantuesque de 13 minutes The Rime Of The Ancient Mariner, c’était l’album le plus ambitieux des icônes du métal britannique à ce jour. Et cela serait accompagné de leur plus grande tournée à ce jour, l’extravagance époustouflante de World Slavery.

La tournée World Slavery avait en fait commencé près d’un mois plus tôt, le 9 août. Et elle a commencé dans les endroits les plus improbables: la Pologne, un pays toujours fermement coincé derrière le rideau de fer. Alors qu’une poignée de groupes de rock occidental y avaient joué, dont les rockers des années 70, Budgie, Maiden était le premier grand groupe de métal à se produire dans le bloc de l’Est.

Ils ont profité au maximum de leur temps là-bas, jouant cinq dates en six jours. Quelque part entre les deux, ils ont trouvé le temps d’organiser un mariage local et de monter ivre sur scène pour couvrir Smoke On The Water de Deep Purple devant 300 invités dansants.

«Nous avions pris quelques verres à l’avance et nous nous sommes juste dit:« Oh, pourquoi pas? », A expliqué plus tard le bassiste Steve Harris. «Tout le monde était tellement énervé du mariage de toute façon, ils ne semblaient pas s’en soucier. C’était très amusant! »

« Barre [Smallwood, Maiden’s manager] et j’ai disparu et je ne suis revenu qu’à 6 ou 7 heures du matin », a ajouté le batteur Nicko McBrain. «Nous avions nos bras autour de l’autre, criant:« Fumez sur l’eau! », Faisant des va-et-vient sur la route.»

Malheureusement, la carrière de Maiden en tant qu’alliance de mariage la plus improbable au monde a été de courte durée et ils ont repris le périple de l’esclavage dans le monde. Au moment où il a terminé 11 plus tard, ils avaient joué 189 spectacles sur cinq continents. Bruce Dickinson a affirmé plus tard que c’était l’expérience la plus éprouvante de sa vie, mais cela a servi de tournant majeur dans le voyage du groupe vers la célébrité.