Katy Perry a partagé un joli visuel animé aujourd’hui pour «Resilient», la dernière version de sa série quotidienne de vidéos Smile. La charmante vidéo suit le cycle de vie d’un arbre – reflétant la vie et la carrière de Perry.

Réalisée par Aya Tanimura, la vidéo suit un arbre du jeune arbre à la gloire en pleine floraison, tandis que la vie change autour de lui. Perry apparaît également dans la vidéo – en tant que musicienne en difficulté au début, à une nouvelle maman à la fin (avec des marguerites dans les cheveux, comme une ode à sa nouvelle fille.) Le visuel présente également plusieurs œufs de Pâques qui font allusion à Perry. carrière et célibataires passés, y compris un sac en plastique volant qui dit «Vous êtes-vous déjà senti comme moi?» comme un clin d’œil à son tube de 2010 «Firework», et un tube de cerise Chapstick (de ses débuts en 2008, «I Kissed a Girl»).

« Resilient » est le dernier né de la série animée Smile Video de Perry, après « Harleys in Hawaii », « Never Really Over », « Cry About it Later », « Champagne Problems » et « Tucked ». Perry continuera à partager une vidéo pour chacune des chansons sur Smile sur une base quotidienne.

Smile, le sixième album studio très attendu de Perry, est sorti vendredi via Capitol et a déjà été salué par la critique. Le New York Times a fait l’éloge du fait que Perry ajoute «de la luminosité à un moment sombre», avec son dernier album, tandis que USA Today a vanté que «la joie et le contentement retrouvés de Perry transparaissent dans une grande partie de Smile, qui contient certaines de ses chansons les plus accrocheuses et les plus insouciantes. depuis Prism en 2013. Rolling Stone a déclaré que «Katy Perry revient aux sources» avec Smile et, louant la chanson titre, a noté: «Sur un groove optimiste et axé sur la danse pour correspondre aux ondes positives des paroles, Perry vante la vertu de la persévérance.»

Parallèlement à son album, Perry a sorti un jeu vidéo inspiré du thème du cirque de Smile, intitulé «Katy’s Quest». Accessible via un navigateur Web, le jeu vidéo à deux niveaux a été développé par Double A Labs et Alienware et organisé par Mathew Cullen, qui a réalisé la vidéo «Smile».

Smile est sorti maintenant et peut être acheté ici.