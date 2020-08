Il y a des artistes qui se sont consacrés à chouchouter leurs fans ces jours-ci. Certains avec des couvertures, d’autres avec du matériel original et d’autres avec les deux. James Blake avait pour objectif de tout faire ces jours-ci et de continuer à explorer sa créativité. Il y a quelques jours, il a partagé l’un de ces moments avec nous dans « Are You Even Real? » et aujourd’hui nous avons son étrange vidéo d’accompagnement.

« Es-tu même réel? » il a été présenté comme la deuxième chanson originale de Blake après « You’re Too Precious », qui est sorti le mois dernier. Mais si on regarde un peu plus en arrière, on trouve beaucoup de couvertures. En mai, Blake a lancé une nouvelle série dans laquelle il partage des versions appropriées de chansons demandées par ses fans.

Jusqu’à présent, il a repris « Never Dreamed You’d Leave in Summer » de Stevie Wonder, l’un des plus acclamés «Viens comme tu es» de Nirvana, «No Surprises» de Radiohead et « When The Party’s Over » de Billie Eilish (qui vient de faire ses débuts au Tiny Desk).

Vous pouvez également lire: JAMES BLAKE FAIT UNE COUVERTURE MINIMALISTE AU NIRVANA CLASSIC «COME AS YOU ARE»

« Es-tu même réel? »

La nouvelle vidéo de James Blake n’est peut-être pas la meilleure de sa carrière, mais c’est peut-être l’une des plus trippantes. La vidéo montre le visage de James Blake déformé par une animation aux formes étranges. Un peu étrange compte tenu de la romance derrière les paroles d’ed Blake dans « Are You Even Real? » Nous vous laissons la vidéo ci-dessous pour que vous puissiez voir de quoi nous parlons.

Depuis que James Blake a présenté son album 2019 Assume Form, il est à la recherche d’un son plus libre, comme on peut le voir dans « Are You Even Real? » et « Vous êtes trop précieux. » À la fin de l’année dernière, Blake a parlé du matériel sur lequel il travaillait, disant que il «essaie de s’immerger dans la partie la plus libre et la moins consciente de moi-même».

Vous pouvez également lire: UN AMOUR JAMES BLAKE LIBÈRE SON NOUVEAU SINGLE « ÊTES-VOUS MÊME RÉEL? »

« J’embrasse davantage le côté expérimental de moi-même, des signatures temporelles différentes et je suis un peu plus fluide », a-t-il ajouté. «Si vous ressentez la pression de créer une bonne chanson, ce qui, je pense, est dans l’esprit de tout artiste qui a eu une bonne chanson, malheureusement, cela crée une pression pour homogénéiser plus de chansons dans le cadre que vous pensez. [creará otra gran canción]».

Voir sur YouTube