Les dernières années des années 1960 ont ouvert la voie à Les Rolling Stones comme l’un des groupes les plus importants de l’histoire. En 1968, le groupe avait sorti son septième album, Banquet des mendiants, dans lequel était le classique -et controversé- “Sympathie pour le diable”.

A cette époque et avec le single précité, le groupe a réalisé son show Cirque rock n ‘roll pour la BBC, devenue l’une des ses présentations les plus emblématiques. Ce concert signifiait la première présentation officielle en direct de la chanson. Maintenant, 52 ans à partir de ce moment, le clip officiel de cette présentation arrive enfin sur les plateformes numériques.

Un peu sur ‘Rock N’ Roll Circus ‘

Dans le cadre de la promotion de son septième album, Les pierres qui roulent rejoint la BBC pour enregistrer le 11 décembre 1968 avec d’autres groupes de la stature de The Who, Jetro Tull et même John Lennon. Cependant, la sortie dudit clip correspondant à la présentation de Mick Jagger et compagnie a été retenu à la demande du groupe lui-même, entre autres, pour son jeu dédaigneux (On dit qu’ils étaient assez élevés).

Malgré ces inconvénients, le concert vidéo est sorti commercialement jusqu’en 1996. Dans le matériel, en plus du bon nombre d’invités, deux choses se démarquent: eC’était la dernière présentation de la formation originale du groupe (Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stweart et Brian Jones) et c’était aussi la première fois qu’ils jouaient en live “Sympathie pour le diable”, la chanson emblématique qui ouvre la face A de Banquet des mendiants.

Vous pouvez également lire: Découvrez le remix que The Killers et Jacques Lu Cont ont fait à «Scarlet» des Rolling Stones

Les Rolling Stones relancent “Sympathy for the Devil”

Cela fait 52 ans que cette chanson est sortie, tandis que la présentation vidéo marquera son 24e anniversaire de sortie. Après tant d’années, la présentation de «Sympathie pour le diable “ dans Cirque rock n ‘roll arrive sur YouTube officiellement et entièrement remasterisé grâce à Dossiers ABKCO.

Les images originales ont été utilisées dans diverses séquences documentaires, mais c’est la première fois qu’elles atteignent les plates-formes numériques en haute définition. Dans le clip, vous pouvez voir Les pierres qui roulent interpréter le thème vêtus de leurs tenues colorées. Le groupe filme depuis plus d’un jour et, bien qu’ils ne semblent pas aussi énergiques que dans d’autres spectacles, Mick Jagger montre sa présence sur scène en rampant à travers la scène tout en lançant les cris caractéristiques de la chanson. Vers la cinquième minute, vous verrez John Lennon dansant.

Dans un communiqué publié par Consequence of Sound, le guitariste Keith Richards Il se souvenait un peu de ce qui s’était passé pendant cet enregistrement. «C’était un tournage incroyable, je pense, 36 heures ou quelque chose comme ça … Je me souviens ne pas me souvenir de tout vers la fin, mais c’était amusant… On est passé par deux audiences… on en a passé une… c’était super! », A déclaré le musicien.

Michael Lindsay-Hogg, Directeur de Cirque rock n ‘roll, a également revécu son expérience sur le plateau de la BBC. «Mick Jagger a utilisé le dernier morceau du grand interprète qu’il est. La caméra était juste devant lui pour l’utiliser comme il le voulait ». Sans aucun doute, c’est un matériau digne de tout fan de Les pierres qui roulent. Cela aurait été bien d’avoir toute la présentation, mais nous pouvons être bien servis avec cette piste. Profitez-en ci-dessous.

Voir sur YouTube