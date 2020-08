Le dernier épisode de la série Who’s Join Together @ Home, dans lequel ils plongent dans leur illustre histoire du spectacle, est maintenant en ligne. Le quatrième épisode de la présentation YouTube Premieres présente les moments forts du concert du groupe en 2017 au Royal Albert Hall de Londres, où ils ont interprété l’intégralité de l’opéra rock de Pete Townshend, Tommy.

Comme d’habitude, le montage présente une introduction de Roger Daltrey, qui dit de la série: «C’était un peu délicat, car nous ne pensions pas que nous jouerions à nouveau Tommy. La dernière fois [we’d] l’a joué en tant que groupe en 1989. »

Les clips hebdomadaires Join Together @ Home sont gratuits, mais les dons sont invités aux associations caritatives Teenage Cancer Trust et Teen Cancer America. Vous pouvez faire un don directement via le lien sur la page YouTube ou sur www.join-together.org.

The Who a joué deux spectacles Teenage Cancer Trust au Royal Albert Hall dans le cadre de la tournée The Who 2017: Tommy & More, les 30 mars et 1er avril, pendant leur programme au Royaume-Uni. Les concerts ont pris des formes très différentes: le premier s’est ouvert avec deux des autres succès du groupe, et un rappel en a ajouté quatre autres, avec le Tommy complet entre les deux. Dans le second, The Who a interprété Tommy comme l’ensemble du premier set, puis a livré un second set de sept chansons avec d’autres favoris de leur puissant catalogue.

« Windmilling comme un boss »

La critique de l’écrivain Kitty Empire dans The Guardian a déclaré: « Peu de gens ici se plaindraient d’une autre chance de voir Pete Townshend, aux jambes évasées, mouliner son bras comme un boss, ou Daltrey lancer son micro avec une maîtrise paresseuse. » Eamon O’Neill, sur eonmusic.com, a observé: «Les plus grands moments de Tommy… sont toujours formidables, des montagnes russes d’émotions dans« Sparks », à la section« vous écouter »de« Go To The Mirror »,« Je «Suis libre», «See Me, Feel Me» et bien sûr, le «Pinball Wizard» à feuilles persistantes.

«La musique a peut-être presque cinq décennies», a-t-il poursuivi, «mais visuellement, les choses sont fermement dans le 21e siècle, avec des visuels attrayants – et des références à l’adaptation cinématographique de Ken Russell en 1975 – un spectacle de lumière époustouflant, et de grands écrans accentuant le la performance sans l’écraser. »

