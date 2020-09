le Fondation Runway Of Dreams, une organisation à but non lucratif œuvrant pour un avenir d’inclusion, d’acceptation et d’opportunités dans l’industrie de la mode pour les personnes handicapées, est ravie de lancer la Fashion Week de New York avec un défilé de mode virtuel unique en son genre le lundi 14 septembre à partir de 20h ET via sur24.

L’événement Fashion Revolution marque la première fois Tommy Hilfiger Adaptive, Zappos Adaptive, Kohl’s, l’assortiment de vêtements adaptatifs Target et les baskets adaptables Journey de Stride Rite, orneront la même piste virtuelle, élargissant la portée des vêtements adaptatifs dans l’industrie grand public et célébrant les personnes handicapées.

Icône de mode et designer Tommy Hilfiger lancera les festivités et présentera le spectacle virtuel avec Piste des rêves fondateur et PDG Mindy Scheier. DÉF LEPPARD le batteur Rick Allen et sa femme et musicien Lauren Monroe interprètera leur nouvelle chanson « Grand amour », un hymne puissant pour ce moment dans le temps. 100% du produit de « Grand amour » sont reversés au fonds d’intervention rapide Résilience du projet. « Grand amour » présente également les talents musicaux de Steve Ferrone de TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS et musicien légendaire Kenny Aronoff.

Célébrant l’inclusion, applaudissant l’innovation et mettant en lumière le changement dans l’industrie de la mode, le Fondation Runway Of DreamsLe défilé de mode mettra en vedette plus de 25 modèles de tous niveaux, y compris un snowboardeur médaillé d’or Brenna Huckaby, activiste Grace Strobel, conférencier d’autonomisation Brandon Farbstein et auteur Keah Brown.

Auteurs et YouTubers Shane Burcaw et Hannah Alyward servira d’animateurs de l’émission, fournissant des commentaires tout au long. Et Steve Way de Hulude «Ramy» fournira également un ensemble de comédie.

« La semaine de la mode a été grandement affectée par la pandémie actuelle », a déclaré Scheier. « Cependant, nous pensons que le spectacle doit continuer et nous sommes ravis de présenter virtuellement notre émission annuelle de la NYFW, atteignant un public mondial! Piste des rêves a cinq grandes marques participant ensemble pour soutenir l’inclusion et l’acceptation dans l’industrie de la mode pour les personnes handicapées! «

L’événement comportera également Runway par SAP, une application basée sur l’apprentissage automatique utilisée pour identifier un vêtement. Les utilisateurs peuvent «aimer» l’article, l’ajouter à leur liste de souhaits, l’acheter, etc.

le Piste des rêves sponsor présentateur de défilé de mode virtuel Tommy Hilfiger habillé exclusivement les interprètes et les présentateurs du spectacle. Les sponsors Platinum incluent Zappos Adaptive, Target, Kohl’s et Stride Rite. Le leader des logiciels d’application SAP est le sponsor en nature du salon.

Crédit photo: Carol Oliva

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).